Alejandra Rubio, avergonzada tras el paso al frente de la ex de Carlo Constanzia: "Esto es surrealista"

Alejandra Rubio está en el punto de mira después de que la revista 'Semana' haya destapado en su portada su idilio con Carlo Constanzia con unas reveladoras imágenes comiéndose a besos que no dejan lugar a dudas. Cuanto pensábamos que podíamos estar ante el nacimiento de una incipiente historia de amor entre los hijos de Terelu Campos y Mar Flores, la exnovia del actor rompía su silencio en 'TardeAR'. Esta joven, que mantuvo una relación de 3 años con el protagonista de 'Toy boy', asegura que este mismo martes Carlo le pidió perdón y retomar su noviazgo, asegurando que ella es la mujer de su vida y la única a la que quiere. Un demoledor testimonio que deja en la cuerda floja al joven y podría provocar el fin fulminante de su posible 'affaire' con Alejandra antes de que siquiera se haya consolidado. Y si horas después de que esta chica hablase la nieta de Teresa Campos dejaba claro que no quería saber nada de este tema, este jueves ha reaparecido con una actitud de lo más llamativa ante la prensa. Avergonzada y tapándose la cara en todo momento, la tertuliana se ha mostrado de lo más esquiva y ha dejado en el aire si ha hablado con Carlo después de la irrupción en escena de su exnovia. "Por favor de verdad, es que me da mucha vergüenza. Esto es surrealista. Perdóname pero me pilláis con unas pintas... De verdad, lo siento mucho" ha asegurado tapándose en todo momento, sin revelar si su relación con el hijo de Mar Flores sigue adelante o ha decicido cortar por lo sano tras el relato de su exnovia.