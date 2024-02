Alba Muñoz viaja hasta Madrid para ofrecer una entrevista de lo más esperada en televisión

Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, sorprendía el pasado miércoles hablando en exclusiva para la revista Lecturas del infierno que vivió los últimos años de su relación con el sobrino de María del Monte y, sobre todo, tras su separación. Esta noche, se sienta en el plató de '¡De viernes!' para hablar sobre ello y la sorprendente detención e ingreso en prisión del padre de su hija. Muy nerviosa, se ha dejado ver este viernes en la estación de Sevilla para coger un AVE y viajar hasta la capital para ofrecer esa entrevista en televisión y lo cierto es que ha guardado silencio para cebar así su testimonio esta noche. Lo que no ha podido evitar es asentir al preguntarle si lo pasó muy mal al lado de él y se mostraba cauta a la hora de hablar del padre de su hija sin querer desvelar si es cierto que no mantenía una buena relación con su tía, María del Monte: "Lo siento, de verdad". Desde que Antonio Tejado fuese detenido hace unos días debido a su presunta implicación en la banda que estaría detrás de asaltos en casas de famosos -en concreto, en el de María del Monte- no se ha hablado de otra cosa que de los problemas que este ha tenido con las adicciones y la forma de vida que ha llevado en los últimos años. Unas informaciones que se han confirmado gracias al relato de Alba para la revista Lecturas y que esta noche tendremos muchos más detalles sobre cómo ha sido su relación con el padre de su hija en el último año y, sobre todo, este último mes.