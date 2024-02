Terelu Campos guarda silencio tras el durísimo testimonio de la ex de Carlo Constanzia

Horas después de que la revista 'Semana' descubriese el romance sorpresa entre Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, la exnovia del actor ha dado un paso al frente y le ha desenmascarado en 'TardeAR', contando cómo se comportó con ella el hijo de Mar Flores, con el que mantuvo una relación repleta de idas y venidas desde hace 3 años hasta el pasado 20 de enero. Y es que como ha relatado, Carlo le escribió tras salir a la luz su idilio con la nieta de Teresa Campos para pedirle perdón, decirle que quería volver a casa y asegurarle que ella es la única a la que quiere y es la mujer de su vida. "Es un manipulador. Me humilló y me hirió y le eché de mi casa después de encontrar en mi ordenador unas conversaciones a tres días del aniversario de muerte de mi hermano" ha confesado rota en lágrimas. Un demoledor testimonio sobre el que Terelu Campos guarda silencio. Muy seria, la colaboradora pretende mantenerse al margen de la vida amorosa de Alejandra y, a pesar de que su rostro transmite preocupación, no piensa pronunciarse sobre nada relacionado con Carlo Constanzia. Si hace 24 horas, tras salir a la luz el romance entre su hija y el hijo de Mar Flores, aclaraba que todo lo que se diga referente a ella es mentira porque no ha dado su opinión sobre este romance, tras el devastador relato de la exnovia del actor Terelu ha dado un paso atrás y ha decidido hacer mutis por el foro, ignorando las preguntas de la prensa y dejando en el aire si como madre está preocupada porque Carlo pueda hacerle a Alejandra lo mismo que a esta chica.