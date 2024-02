Samara, exnovia de Antonio Tejado, asegura que no tiene nada que decir sobre su detención

El martes por la tarde escuchábamos en el plató de 'TardeAR' a Samara Camba, la que fuera la última pareja de Antonio Tejado, pero lo cierto es que hoy hemos sabido que hay dos mujeres que comparten el mismo nombre. Sin embargo, hoy sí que hemos hablado con la última pareja del sobrino de María del Monte. Muy tajante, la susodicha ha asegurado ante las cámaras que no quiere hacer ninguna declaración y que se quiere mantener al margen de todo lo que está ocurriendo en la vida del que fuera su pareja. Esta Samara, que no es la misma que entró ayer por teléfono en el programa de Ana Rosa, ha aprovechado para pedir respeto ante la delicada situación por la que está atravesando al verse en el centro mediático por el ingreso en prisión del sobrino de María del Monte: "No tengo nada que hablar. Os lo agradezco, respeto vuestro trabajo, pero respetad el mío, os lo pido por favor, porque a mí me puede afectar. Por lo tanto, no tengo nada que hablar, ¿vale?". Y es que la propia Alba Muñoz, exmujer de Antonio, ha asegurado en la entrevista que ha concedido en exclusiva a la revista Lecturas que cuando se enteró que este rompió su relación con Samara se le cayó el mundo encima porque ella era su pilar. Unas declaraciones que concuerdan con la actitud que ha tenido ante las cámaras esta misma tarde asegurando que se quiere mantener al margen y que no quiere tener nada que ver con lo que está pasando en la vida del sobrino de María del Monte.