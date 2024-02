Mari Ángeles Grajal asegura que el capote de la discordia se lo quedará su hijo

Este miércoles se ha llevado a cabo la entrega de los premios de "Las Meninas de España" y allí hemos podido ver a Mari Ángeles Grajal, uno de los miembros visibles de la peña taurina, así como su hijo Jacobo Ostos, que ha acudido junto a su novia, Mery Gim. Ajena a todas las polémicas que hay acerca del reparto de la herencia de su difunto marido, Jaime Ostos, la doctora se ha querido mantener al margen y no hacer ningún comentario sobre la guerra que hay abierta con los otros dos hijos del torero: Gabriela y Jaime Ostos Jr. La Infanta Elena ha acudido como 'Menina de Honor', pero no es la primera vez que acude a esta entrega de premios, de hecho su asistencia es ya una cita asegurada en su calendario anual. Además, durante el evento hemos podido ver a grandes rostros conocidos como Beatriz de Orleans, Pedro Trapote, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' o Vicente Ruiz "El Soro" entre otros. Sin duda, lo que más ha llamado la atención de estos premios que ha organizado Mari Ángeles ha sido la presencia de un objeto personal de su marido que ha sido objeto de polémica en los últimos meses: el famoso capote que reclaman los hijos del torero y que no han recibido porque la doctora y su hijo se habrían negado. La hija mayor del torero y Consuelo Alcalá acusaba a Mari Ángeles de no entregarles a ella y a sus hermanos Jaime y Gisela ciertos objetos que su progenitor hubiese querido que fuesen para ellos: como un cuadro de Ruzafa o un capote de paseo, argumentando que dichos enseres con gran valor sentimental serían para el único hijo que Jaime tuvo con ella, Jacobo. Hemos podido hablar con la doctora y nos ha confirmado que "es el capote de marido, claro, ahí está presente" y cuando le preguntábamos si se lo va a quedar su hijo, respondía "hombre claro". Además, también ha querido zanjar las polémicas que ha habido acerca de la relación que mantiene con el empresario José Gandía y ha asegurado que "somos muy amigos, salimos, entramos, pero amistad" y que "no" tiene ganas de encontrar el amor porque "yo todavía sigo enamorada de Jaime".