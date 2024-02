Mar Flores guarda silencio ante el nuevo romance de su hijo Carlo Costanzia

Alejada de los medios de comunicación desde su polémica declaración cuando falleció Fernando Fernández Tapias y la posterior entrevista que su hijo Carlo Costanzia dio en televisión, Mar Flores se ha dejado ver un día más ante las cámaras y ha sido preguntada por otro frente que tiene abierto: el romance de su hijo con Alejandra Rubio, que ha sido portada de la revista Semana. Sin querer entrar a hacer ningún tipo de comentario al respecto, parece que la modelo quiere seguir en un segundo plano y no desvelar su opinión ante este nuevo romance que ha sacudido la prensa nacional. A pocas palabras, muchos gestos... porque Mar sí ha reaccionado con una pequeña sonrisa a las preguntas sobre la relación de su hijo con la colaboradora, lo que puede significar que no le ha parecido tan mal que Carlo emprenda este nuevo amor tras las polémicas que ha desatado por sus problemas judiciales. Este comportamiento de Mar no sorprende porque ni con la polémica creada tras la muerte de Fefé ni con el brutal testimonio que su hijo emitió en '¡De viernes!' ha roto su silencio para aclarar todas las dudas suscitadas. Ni siquiera ahora que ha utilizado sus redes sociales para anunciar a todos sus seguidores con una original frase que ha roto su relación sentimental con Elías Sacal, la modelo va a utilizar las cámaras a las que tantas veces recurrió en el pasado para hablar de su vida.