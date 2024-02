La OTAN acuerda crear un centro de entrenamiento en Polonia para militares ucranianos

Los países miembros de la OTAN han acordado este jueves la creación de un centro de entrenamiento en Polonia para formar a militares ucranianos que combaten la agresión rusa, según ha confirmado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en rueda de prensa desde Bruselas. Durante la reunión de ministros de Defensa, los aliados han llegado a un acuerdo político para empezar a entrenar a militares ucranianos en el marco de la OTAN. La idea es establecer este centro para que, de la mano, militares ucranianos "aprendan y se entrenen" junto a sus homólogos aliados. "Permitirá a Ucrania compartir las lecciones aprendidas de la guerra de Rusia", ha indicado el ex primer ministro noruego, quien ha añadido que ahora los expertos militares de la OTAN desarrollarán los detalles de este centro que acogerá la ciudad polaca de Bydgoszcz. El centro de adiestramiento se establecerá más adelante en 2024, como parte del acercamiento de la alianza atlántica a Ucrania, siendo uno de los ejemplos de apoyo concreto que los aliados ofrecerán a Kiev de cara a la cumbre de líderes de Washington del próximo julio. ACERCAMIENTO A UCRANIA En este sentido, el jefe político de la OTAN ha defendido que iniciativas de este tipo contribuyen a alinear los estándares militares de Ucrania con los de la organización y, por tanto, acerca a Kiev a la OTAN, toda vez está descartado que Ucrania vaya a recibir en la cumbre de Washington la invitación de los aliados para ingresar al bloque militar como han comentado varios embajadores aliados, incluyendo la estadounidense, Julianne Smith. "La invitación se hará cuando todos los aliados acuerden y la condiciones se cumplan. Estamos moviéndonos poco a poco a ese punto", ha argumentado Stoltenberg al ser preguntado por ese aspecto en la rueda de prensa tras el encuentro. Esta iniciativa para entrenar a soldados ucranianos llega en paralelo a la misión que lanzó la Unión Europea a finales de 2022 para instruir inicialmente a 15.000 uniformados ucranianos que combaten a Rusia en el terreno. Desde entonces, el bloque ha ido ampliando sucesivamente la misión, con sedes principales en Polonia y Alemania, hasta formar a 60.000 efectivos para finales de este verano. F-16 NO ES UNA "BALA DE PLATA" PERO SUMARÁ Durante la reunión de titulares de Defensa, varios aliados han presentado nuevos compromisos de ayuda militar a Ucrania, entre los que se encuentra Canadá, Finlandia y Noruega. En este sentido, el jefe político de la OTAN ha indicado que un grupo de aliados encabezados por Reino Unido y Letonia formarán una coalición para proveer de un millón de drones a Ucrania, una iniciativa que se suma a otras en materia de desminado, misiles o defensas antiaéreas. En un comunicado, el Ministerio de Defensa británico ha confirmado que el objetivo es poner en marcha la producción de drones "a gran escala y a un precio asequible", al señalar que los drones han demostrado su gran eficacia en el campo de batalla desde la invasión rusa para proporcionar información sobre posiciones enemigas. Respecto a la llegada de aviones de combate F-16, en pleno entrenamiento de pilotos ucranianos por parte de un grupo de países liderados por Países Bajos y Dinamarca, el secretario general aliado ha puesto en valor que la coalición de países permitirá el uso "sostenible" de estos cazas en el contexto ucraniano. "No hay una bala de plata que vaya a cambiar drásticamente la situación, pero bien equipados y con buen entrenamiento estos recursos ampliarán significativamente las capacidades de combate de Ucrania", ha indicado Stoltenberg quien ha reiterado la necesidad de entregar más material y aumentar la producción armamentística en Europa para colmar las necesidades de Ucrania en el terreno. "Tenemos que pasar del ritmo lento de los tiempos de paz a la producción a gran velocidad que exigen los conflictos", ha resumido.