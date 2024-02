Israel advierte a Hezbolá de que puede apuntar a "objetivos más lejanos" que hasta ahora

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha asegurado este jueves que el Ejército ha intensificado sus ataques contra el partido milicia chií Hezbolá en Líbano y ha advertido de que los aviones de la Fuerza Aérea que sobrevuelan los cielos de ese país "tienen bombas más pesadas para objetivos más lejanos". Gallant ha afirmado que las fuerzas israelíes pueden ampliar sus ataques a 50 kilómetros de la frontera, en dirección "a Beirut y a cualquier otro lugar". No obstante, ha matizado que la intención no es llegar a tal situación. "No queremos entrar en una guerra, nos interesa llegar a un acuerdo que permita el regreso seguro de los habitantes del norte a sus hogares", ha dicho, en referencia a los 80.000 israelíes desplazados debido a las enfrentamientos con Hezbolá, señala el diario 'Times of Israel'. En caso de que no haya otra opción, Gallant ha advertido de que pondrán en marcha una operación lo suficientemente segura poder propiciar el regreso de los desplazados. "Esto debería quedar claro tanto para nuestros enemigos como para nuestros amigos", ha apuntado. "Tal y como lo ha demostrado el Estado de Israel, la Defensa y el Ejército en los últimos meses, cuando decimos algo lo decimos en serio", ha subrayado durante una reunión del llamado comité de emergencias en la que se ha planteado un hipotético escenario de guerra en el norte de Israel.