Doce denunciantes de Epstein demandan al FBI por "dar la espalda a las víctimas"

Doce denunciantes del caso del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y tráfico de menores y que llegó a codearse con grandes personalidades, han demandado este miércoles a la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos por "dar la espalda a las víctimas" y no protegerlas. "El FBI ha dado la espalda a las víctimas sobrevivientes, y esta demanda busca responsabilizar al FBI por no haber actuado cuando debería haberlo hecho", ha asegurado la abogada demandante Jennifer Plotkin, que ha presentado la reclamación ante un tribunal federal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, según ha publicado la cadena de televisión CBS News, que ha preguntado a la agencia sobre este caso, pero ha declinado hacer comentarios al respecto. Los demanda, presentada bajo el seudónimo 'Jane Doe' para proteger sus identidades, asegura que, a pesar de que el FBI tenía información suficiente sobre Epstein como para seguir los protocolos de la agencia y las pistas, actuó con negligencia en la investigación aún sabiendo de los abusos sexuales y tráfico de mujeres jóvenes y niños, permitiendo así que continuasen. De hecho, los demandantes han alegado que entre los años 1996 y 2006 enviaron al FBI pistas, informes y quejas sobre los abusos en sus residencias de Manhattan, Palm Beach, Florida y en su isla privada de las Islas Vírgenes estadounidenses, y que el caso no fue abierto hasta el 24 de julio de 2006. Tras ello, Epstein fue registrado como delincuente sexual como parte del acuerdo de 2008 con la Fiscalía Federal de Florida, que además tuvo que indemnizar a las víctimas; sin embargo, estas se quejan de que no fueron informadas sobre dicho acuerdo. La Justicia de Estados Unidos ha desclasificado recientemente una tanda de documentos relacionados con el caso y en los que aparecen personalidades como Andrés de Inglaterra --hijo de Isabel II-- y su supuesta implicación en abusos sexuales. Otros nombres destacados son los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, el cantante Michael Jackson o el científico Stephen Hawking, aunque su mención o aparición no implica que se haya cometido algún delito. Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000; el multimillonario se quitó la vida ahorcándose en su celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 tras una serie de "negligencias y fallos", según el Departamento de Justicia estadounidense.