Carlo Costanzia reacciona a las declaraciones de su exnovia

El reportaje que ha sacado la revista Semana este miércoles en sus páginas, en el que podemos ver a Carlo Costanzia dar rienda suelta a su amor con Alejandra Rubio, ha provocado multitud de reacciones, pero lo que nadie se esperaba es que la exnovia del actor rompiese su silencio para hablar en un programa de televisión. Ha elegido 'TardeAR' para dar su opinión acerca de las imágenes: "No me esperaba la noticia", aseguraba y ha desvelado que "ayer mismo me estaba escribiendo que le perdonara, que quería volver a casa... es un puto manipulador". Unas declaraciones que han causado un gran revuelo mediático porque se producen justo el día que hemos conocido el romance que este tenía/tiene con la hija de Terelu Campos. Y es que según ha detallado su exnovia, fue el pasado 20 de enero cuando le echó de la casa en la que vivían y ahora, pretendería volver. De hecho, la relación no terminó bien entre ellos, ya que "hubo un follón aquí en mi casa... Yo encontré en mi ordenador unas conversaciones a tres días del aniversario de la muerte de mi hermano... Entré en pánico y llamé a mis padres de que Carlos se tenía que ir de mi casa. El padre de Carlo ha estado en conversaciones conmigo para que no le echara de mi casa, para que no le hundiera la vida...". Lo que sí que ha querido dejar claro la susodicha es que Alejandra no tuvo que ver en su ruptura con el actor y ha asegurado que está soltero: "Sí, sí, él estaba libre. No creo que tenga que ver la chica -Alejandra Rubio- con nuestra ruptura. Nunca he tenido constancia de ella ni ha sido el motivo de que lo dejemos. He tenido problemas con él y con otras chicas pero no con ella". Tras este testimonio, hemos podido preguntarle a Carlo qué le parecen las declaraciones de su exnovia y, con prisa, evitaba la prensa: "Voy a perder el bus, ¿no ves que pierdo el bus?" y ha pedido a la prensa que no le pregunten más por su vida privada: "Dejadme tranquilo ya".