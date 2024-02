Carlo Costanzia no puede evitar la sonrisa al hablar de Alejandra Rubio

Carlo Costanzia ha aparecido este jueves en IFEMA, para asistir al desfile de Mans, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y se ha tenido que enfrentar a una gran cantidad de medios de comunicación que le esperaban para preguntarle por su romance con Alejandra Rubio. El joven, amable pero tirante con la prensa, ha dejado claro que "vengo a hablar de moda" les ha hecho una petición a todos los medios: "Por favor hablar de cosas serias" como "genocidios o guerras". Parco en palabras, Carlo ha asegurado que "mi corazón siempre está pleno y lleno" y cuando le pedíamos que diese naturalidad a lo que ha ocurrido, nos confirmaba que "yo doy naturalidad a la vida, pero no me gusta contar cosas de mi vida privada", pero dejaba entrever que poco más se podía añadir al reportaje de la revista Semana: "Ni niego ni digo que sí, si ha salido una portada, pues uno más uno, dos". De lo que sí que ha querido hablar ha sido de los proyectos que tiene entre manos después de quejarse públicamente en '¡De viernes!' que se le habían caído muchos contratos por los problemas judiciales: "Sí, tengo proyectos, van a salir cosas, proyectos musicales, personales y audiovisuales que os van a gustar a todos" Muy nervioso, pero controlando a los medios como siempre ha hecho, Carlo ha reaparecido ante las cámaras en el día de hoy después de que ayer dejase claro que no va a hablar de su romance con la joven porque quiere preservar su intimidad.