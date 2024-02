Antoine Griezmann: "Luis Aragonés fue muy importante para llevarme al límite y a ser mejor"

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, aseguró este jueves que "ser el máximo goleador" del club era un objetivo al regresar a la entidad colchonera y se mostró feliz de superar a un Luis Aragonés, "una leyenda" que fue "muy importante" para llevarle "a ser mejor". "Era mi objetivo y sabía que estaba cerca. Cuando ya estás a uno, estaba ansioso y tenía muchas ganas, lo quería hacer en casa, pero nos tocó allí en Arabia. Me acuerdo en el descanso, el 'Cholo' habló y tenía ganas de llorar, pero aguanté y después recordé los primeros minutos con el club. Estar aquí arriba con todas estas leyendas es un orgullo", destacó Griezmann durante el homenaje recibido por el club. En este acto, celebrado en el Cívitas Metropolitano, estuvieron presentes la plantilla del Atlético de Madrid; el técnico Diego Pablo Simeone; el presidente Enrique Cerezo y algunos de los jugadores más emblemáticos de la entidad como David Villa, Roberto Solozábal, Miguel Ángel Ruiz. El jugador francés recordó el gol con el que igualó (174) al 'Sabio de Hortaleza' ante el Real Madrid en la Supercopa de España. "Todo parte de la gran asistencia de De Paul, me salió de casualidad, porque no soy un gran regateador. Rüdiger me asustó y por eso tiré con la derecha, me salió instintivo", remarcó. El astro francés elogió a Luis Aragonés tras superarle. "Era un gran entrenador que había ganado en todas partes. Al final te das cuenta de lo que representa Don Aragonés cuando llegas aquí. En el estadio, la mítica frase de que no se pisa el escudo. Al final vas aprendiendo y todos los niños de la cantera tienen admiración por él", afirmó. "Para mí era una leyenda y una meta de poder llegar lo más cerca posible a igualar sus goles porque también es bueno tener gente que te lleva al límite, que te lleva a ser mejor y entonces él ha sido una persona muy importante por eso", admitió. SIMEONE: "PARA JUGAR EN EL ATLÉTICO HAY QUE TENER UN ALGO DIFERENTE" Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confirmó que Griezmann "está entre los tres mejores jugadores que hay en Europa". "Lo afirma prácticamente todo el mundo y sobre todo él es una persona fantástica. Nosotros estamos encantados y orgullosos la primera vez que vino y la segunda vez también", apuntó. "Tiene un gran mérito porque cuando volvió la segunda vez, parte de la afición no estaba muy a favor y, sin embargo, él, a base de trabajo, constancia y sobre todo de saber estar, superó todo esto y hoy día es uno de los jugadores más importantes que tiene el Atlético de Madrid", aseveró. Además, Diego Pablo Simeone admitió que es "un afortunado como entrenador de haber podido acompañar" al francés en toda esta cantidad de goles que marcó. "Llegó con la ilusión que llegan muchos futbolistas que llegan a Atlético de Madrid, donde para jugar aquí no te alcanza solamente con ser buen futbolista, sino que hay que tener un algo diferente", expresó. "Al principio le costó, fueron dos o tres meses duros, pero creo que en Bilbao empezamos a tener un 'poquito' más de amistad y empezó a hacer goles, a generar y eso le hizo tener otra posición en el campo más centrada, donde obviamente a partir de ahí todo el crecimiento lo tuvo él, porque en su selección la ha mejorado él y por eso ganaron el mundial, y a nosotros nos mejora cuando está bien", subrayó el 'Cholo'. Finalmente, el capitán Jorge Resurrección 'Koke' confesó que "con Antoine es muy fácil entenderse". "Tenemos una conexión ya no sólo en el campo muy buena y luego dentro se nota. Cuando le doy un pase a él, me hace mucha ilusión y me alegra un montón, sobre todo para poder ayudarle a que haga más goles. No hace falta ser amigos fuera del terreno del juego para entenderte con los buenos jugadores, pero si aparte tienes la relación que tenemos desde hace muchos años, es un poquito más sencillo", remarcó.