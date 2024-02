La Baronesa Thyssen zanja los rumores de distanciamiento de su hijo Borja tras su última cita con 'El Chatarrero'

Tita Cervera protagoniza este miércoles la portada de la revista 'Diez minutos' con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'. A pesar de que la baronesa ha asegurado en varias ocasiones que a sus 80 años no tiene intención de volver a enamorarse, lo cierto es que ya son dos (por lo menos que hayan salido a la luz) las 'citas' que ha tenido con el ex de Carmen Martínez-Bordiu y Ágatha Ruiz de la Prada en las últimas semanas. En esta ocasión la pareja de amigos -ya que ambos insisten que lo único que les une es una buena amistad desde hace muchísimos años- disfrutó de un almuerzo en un exclusivo restaurante de Madrid especializado en marisco y se mostraron de lo más cómplices y sonrientes. Unas imágenes que ven la luz coincidiendo con las primeras declaraciones de Tita tras las especulaciones surgidas tras su reciente entrevista en 'Espejo Público' acerca de que había apartado de la gestión de su legado a su hijo Borja Thyssen, eligiendo para ponerse al frente de su multimillonaria fortuna cuando ella ya no esté a una de sus hijas mellizas, Carmen. Algo que ha vuelto a negar rotundamente ante los micrófonos de Europa Press: "Es mentira, todo eso es mentira. Mi hijo es heredero y lo digo mucho" ha insistido, asegurando que Borja es un "gran coleccionista y está en el patronato conmigo en Madrid, en el museo". "Lo adoro, es mi hijo" ha dejado claro, desmintiendo así los rumores de distanciamiento con el joven. "La relación con él está muy bien, nos adoramos" ha revelado con una sonrisa, reconociendo que a pesar de que el gran momento familiar que están viviendo no se ha visto resentido por su entrevista en 'Espejo Público', desconoce si entre los planes de Borja y Blanca Cuesta está abandonar España y comenzar una nueva vida con sus cinco hijos en Miami: "No lo sé, de esas cosas no hablamos".