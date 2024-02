El abogado de Antonio Tejado le visita por primera vez en prisión y desvela cómo se encuentra

Antonio Tejado está en prisión provisional desde este lunes acusado entre otros delitos de ser el presunto autor intelectual del atraco a la casa de su tía María del Monte en agosto, de pertenencia a grupo criminal, de robo con violencia, intimidación o receptación y tráfico de drogas. Aunque en un primer momento, tras su detención el pasado viernes junto a los otros 7 miembros de la banda que presuntamente se dedicaba al robo de viviendas de lujo en la zona de Sevilla, el ex de Rosario Mohedano tenía un abogado de oficio, después de que el juez le enviase a prisión provisional comunicada y sin fianza, su familia tomaba las riendas del asunto y contrataba a un abogado para intentar conseguir la libertad para Antonio y demostrar su inocencia de estas graves acusaciones por las que podría ser condenado a un mínimo de 6 años de cárcel. Fernando Velo, representante legal de Tejado, le ha visitado por primera vez este miércoles en la prisión de Sevilla I, siendo la primera persona que puede ver al sobrino de María del Monte tras su detención. En las últimas horas se ha dicho que dentro de lo que cabe Antonio está tranquilo y no deja de repetir que es inocente. Por el momento se encontraría en el módulo de respeto, separado del resto de integrantes de su grupo criminal, y acompañado por un preso 'de confianza' para facilitar su adaptación a su nueva vida entre rejas. "Estará aquí el tiempo que haga falta. Ahora le voy a ver" afirmaba el abogado a su llegada a la prisión esta mañana para reunirse por primera vez con el sevillano y comenzar a preparar su estrategia de defensa. Después de algo más de una hora en el interior de la cárcel de Sevilla I, Fernando Velo ha abandonado el lugar y ha revelado cómo se encuentra Antonio y cómo ha pasado sus primeros días en el centro penitenciario: "Como lo ha pasado todo el mundo". "Antonio está bien, está tranquilo dentro de lo que cabe y nada más ¿vale?" ha añadido, evitando hacer ninguna valoración sobre el auto del caso, en el que el juez afirma que el sobrino de la cantante de 'Salta la rana' sería el autor intelectual de toda la operación. "Ya lo he dicho mil veces. No voy a hablar en absoluto de nada que tenga que ver con el procedimiento judicial. Comprenderás que no le cuente a ustedes como vemos el caso" ha zanjado, dejando en el aire si creen que el hecho de encontrarse en prisión sin fianza complica mucho el horizonte judicial para Tejado.