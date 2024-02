Carlo Constanzia, primeras palabras tras sus apasionados besos con Alejandra Rubio

Sorprendente portada la de la revista 'Semana' este miércoles, que destapa la nueva pareja bomba del panorama social. Carlo Constanzia y Alejandra Rubio, hijos de dos de las famosas más populares de nuestro país, Mar Flores y Terelu Campos, están viviendo un romance. Y prueba de ello son las instantáneas de la incipiente pareja comiéndose a besos en una terraza de la capital, donde dieron rienda suelta a su pasión sin ser conscientes de que estaban siendo fotografiados por algún avispado paparazzi. Una historia de amor a la que por el momento la nieta de María Teresa Campos prefiere no poner ninguna etiqueta y aunque reconoce que está ilusionada con el actor, sí ha dejado claro en declaraciones a 'Así es la vida' que Carlo no es su novio. Y tras la reacción de Alejandra después de sus apasionados besos con el hijo de Mar Flores, a las primeras palabras del otro protagonista de este romance sorpresa. Esta mañana el artista reaparecía de lo más serio por las calles de Madrid y, sin ocultar su enfado al descubrir la presencia de cámaras grabando cada uno de sus movimientos, no dudaba en hacer una peineta mostrando su peor cara con la prensa. Una actitud un tanto cuestionable que se convertía en amabilidad y simpatía al llegar al metro, cuando Carlo ha roto su silencio y se ha pronunciado por primera vez sobre su incipiente relación con Alejandra. "No comentarios, de verdad. Estoy muy bien, pero no puedo ni voy a deciros nada. Muchas gracias por vuestro trabajo, lo entiendo y lo comprendo. Muy amables. Nos vemos mañana en la Fashion Week" ha expresado, dejando entrever que será en su reaparición en la Pasarela Cibeles este jueves cuando nos diga algo más sobre su ilusión con la sobrina de Carmen Borrego. "No tengo ni idea" ha reconocido cuando le hemos preguntado por la sorpresa de Alejandra al verse en portada de una revista con él porque en ningún momento sospechó que hubiese un fotógrafo presenciando la escena. Muy discreto, Carlo tampoco ha querido confirmar si se están conociendo -"no voy a contestar a eso" ha afirmado- aunque no ha podido evitar que se le escape una reveladora sonrisa al escuchar si le gustaría tener a Terelu como suegra. "Yo estaría mejor seguramente si pudiera estar un poco más tranquilo, pero estoy bien. Muchas gracias" ha zanjado en las que son sus primeras palabras tras salir a la luz su idilio con la nieta de Teresa Campos.