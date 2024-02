(AMP.) Bolaños cree que lo revelado por Feijóo es "la punta del iceberg" de lo que ofreció a Junts

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado este miércoles que lo revelado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es la "punta del iceberg" de lo que ofreció a Junts y a otras formaciones. Lo ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press después de que varios medios publicasen el sábado que Feijóo estaría abierto a un indulto al expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, condicionado a que sea juzgado y rechace la vía unilateral. "Tengo la impresión de que han reconocido la punta del iceberg de lo que ofrecieron a Junts y a otros partidos. Estoy convencidísimo de que si hubiera conseguido un acuerdo, claro que habría ley de amnistía. Pero el PP tenía un pequeño problema, una mochila, la ultraderecha y Vox", ha afirmado. Por ello, ha emplazado de nuevo al PP a pedir disculpas por haber dicho "barbaridades absolutas" contra el PSOE y por haber engañado --en sus palabras-- a los ciudadanos con su oposición. "Les ha engañado con una oposición que no se cree ni él, con lo que decía públicamente sobre indultos, amnistía y terrorismo que no se lo creían ni ellos, ni el PP ni Feijóo. Como han crispado, han inoculado odio en la sociedad y han conseguido que haya un ambiente prácticamente irrespirable, han de pedir perdón y, además, pronto", ha reclamado. Ha sostenido que no se trata de una cuestión por el liderazgo de Feijóo, que Bolaños cree que puede ser cuestión "de días, semanas o meses", y sí de garantizar la convivencia. Además de considerar irrelevante el motivo por el que han trascendido ahora estas informaciones, ha defendido la gestión posterior del PSOE del proceso independentista con la concesión de los indultos y ahora con la negociación de la ley de amnistía. También ha concretado que la amnistía cubre los policías que, en el ejercicio de sus funciones, llevaron a cabo actuaciones durante el proceso independentista. GALICIA A la espera de las elecciones este domingo en Galicia, se ha mostrado prudente ante el posible resultado pese a asegurar que el PP "va a la baja tras conocer la gran mentira de Feijóo, y el bloque progresista va a la alza". "Tengo la esperanza de que los partidos progresistas podamos articular una mayoría para formar gobierno", ha destacado Bolaños, pese a no aclarar posteriormente si apoyarán un posible gobierno del BNG. BARBATE El ministro también ha defendido la gestión del Gobierno en el Campo de Gibraltar tras la muerte de dos guardias civieles en Barbate (Cádiz), a cuyas familias ha trasladado sus condolencias. "Fue horrible y nos impactó", ha declarado Bolaños, que espera que se recuperen lo antes posible los que están heridos y puedan volver a la normalidad. Según él, cuando empezaron a gobernar se encontraron falta de medios y efectivos en el Campo de Gibraltar que, en su opinión, intentaron revertir con un plan de actuación: "Me consta el compromiso absoluto del ministro Fernando Grande Marlaska, su trabajo y su esfuerzo en esa zona", ha añadido. "La derecha siempre intenta desgastar, incluso en las circunstancias humanas terribles, pero el Gobierno ha hecho una apuesta por incrementar los medios materiales y los efectivos que tienen las Fuerzas y Cuerpos e Seguridad del Estado en el campo de Gibraltar", ha zanjado.