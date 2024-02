Manuel Velasco, paso al frente tras el regreso a España de Diosi Ledesma y de su hermanastra Gabriela

Este fin de semana ha sido especialmente emotivo para los hijos de Concha Velasco, Paco Marsó y Manuel Velasco. Tras el fallecimiento de la icónica artista el pasado 2 de diciembre los Goya -que casualmente se han celebrado este año en su ciudad natal, Valladolid- y sus presentadores, Ana Belén y Los Javis, le han rendido un precioso homenaje interpretando dos de las canciones más famosas de la actriz, "Chica yeyé" y "Mamá quiero ser artista". Pero no es el único reconocimiento a Concha, que dos meses después de su muerte está más viva que nunca. Tal y como anunció hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Sala Roja de los Teatros del Canal pasará a llamarse sala Concha Velasco a partir de ahora. Y este escenario se convertirá en un pequeño museo a la artista donde se expondrán todos sus premios. Al margen de los homenajes a la inolvidable 'chica yeyé', Manuel Velasco y Paco Marsó Jr. se han convertido en noticia tras el inesperado regreso a España de la última pareja de su padre, Diosi Ledesma, y de su hermanastra Gabriela, 14 años después del fallecimiento de Paco Marsó. La cubana ha reaparecido en 'Fiesta' tras su marcha a Cuba en 2009 y ha revelado su decisión de instalarse en nuestro país con su hija: "Fue una mala decisión irme. La niña tiene el derecho de estar aquí, está reconocida por su padre. Yo la he privado de una vida mejor, de unos buenos estudios. Me preocupa su estabilidad", ha explicado. Respecto a Manuel y a Paco, Diosi reconoce que se han preocupado por su hermana estos años y, arrepentida por los enfrentamientos que protagonizó con Concha Velasco en el pasado, se ha mostrado abierta a retomar su relación con los hijos de la cantante, reconociendo que le gustaría que Gabriela tuviese relación con sus hermanos. Unas declaraciones a las que ahora ha reaccionado Manuel con la amabilidad que le caracteriza: "Son cosas familiares, yo le deseo a Diosi todo lo mejor, tiene todo nuestro cariño, ella y su hija tienen todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. De toda la familia, siempre" ha dejado claro. Además, el hijo de Concha Velasco también se ha pronunciado sobre el delicado trance que atraviesa María del Monte tras la detención de su sobrino Antonio Tejado por su presunta implicación como autor intelectual del asalto a su casa. "María es maravillosa, maravillosa, gente que queremos muchísimo, ella y su pareja han estado súper pendientes de mi madre en estos años. Tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño también, sí, sí" ha afirmado.