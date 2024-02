Ivonne Reyes reaparece tras su última victoria en los tribunales frente a Pepe Navarro

Inmersos en una guerra judicial que parece no tener fin, Ivonne Reyes y Pepe Navarro se han visto las caras en los tribunales en numerosas ocasiones. Y mientras el presentador sigue negando que el hijo de la venezolana, Alejandro Reyes, sea suyo -como así se lo determinó la justicia después de que se negase a someterse a las pruebas de paternidad en varias ocasiones- la modelo ha salido vencedora de su última batalla. Pepe demandó a Ivonne por intromisión al honor y a la intimidad personal y familiar por una exclusiva que concedió a la revista 'Lecturas' en 2019, y le reclamaba 60.000 euros. Una demanda que él perdió en primera y segunda instancia y no dudó en recurrir al Tribunal Supremo, que ahora ha dictado sentencia y ha dado la razón a la venezolana, condenando a Navarro al pago de las costas. Una gran noticia para Ivonne, que después de varias semanas alejada de los focos y centrada en la elaboración de su primer libro, ha reaparecido exultante en un evento en la capital. "Estoy tranquila y siempre confiando en la ley" ha afirmado con una gran sonrisa. Y, aunque no oculta que le encantaría pasar página y olvidar su batalla judicial con Pepe, no ha dudado en responderle después de que el presentador asegurase que prefiere morirse con la mentira antes de reconocer que él no es el padre de Alejandro: "Estoy tranquila y sigo viva y lo que me queda". "Pero pelear no. Hago Kickboxing y Defensa personal. Se lo recomiendo a todas las mujeres. Ahí sí que peleo. Del resto... Los años pasan, hay que dejar que fluya todo. Y todo está bien" ha zanjado.