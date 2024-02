Hasbro pierde 1.381 millones en 2023, lastrado por la venta de eOne

La compañía juguetera estadounidense Hasbro registró pérdidas de 1.489 millones de dólares (1.381 millones de euros) al cierre de 2023, en contraste con el beneficio neto atribuido de 203,5 millones de dólares (189 millones de euros) contabilizado un año antes, como consecuencia principalmente de las pérdidas asumidas en relación con la venta de la productora y distribuidora audiovisual Entertainment One (eOne). En concreto, la multinacional propietaria de marcas como 'Monopoly' o 'Nerf' ha precisado que las pérdidas operativas en el ejercicio de 1.539 millones de dólares (1.427 millones de euros), incluyen un efecto negativo de 1.300 millones de dólares (1.206 millones de euros) por el deterioro de activos intangibles asociados con eOne, cuya venta a Lionsgate se completó en diciembre de 2023. Hasbro acordó el pasado verano la venta de eOne a Lionsgate por 500 millones de dólares (464 millones de euros), después de haber pagado casi 3.000 millones de libras (3.500 millones de euros) en 2019 por la productora. De su lado, la cifra de negocio de Hasbro en el conjunto del ejercicio alcanzó los 5.003 millones de dólares (4.640 millones de euros), un 14,6% por debajo de los ingresos contabilizados en 2022, incluyendo un retroceso del 23,2% en el cuarto trimestre, hasta 1.289 millones de dólares (1.196 millones de euros). En este sentido, la multinacional destacó el crecimiento del 10% de sus ingresos en el segmento Wizards of the Coast y juegos digitales, aunque este se vio más que compensado por las caídas del 19% en el segmento de productos de consumo y del 31% en el negocio de entretenimiento. Asimismo, entre octubre y diciembre, la juguetera registró pérdidas de 1.061 millones de dólares (984 millones de euros), multiplicando por ocho los 'números rojos' de 128,9 millones de dólares (119 millones de euros) del cuarto trimestre de 2022. "A pesar del contexto macroeconómico, estamos entrando en 2024 con un balance más saludable, una estructura de costes más ajustada y una cartera diversa de marcas de juguetes y juegos líderes en la industria que respaldan nuestra capacidad de invertir en el negocio y mantener nuestro compromiso de devolver efectivo a los accionistas a través de nuestro dividendo", dijo Chris Cocks, consejero delegado de Hasbro. "Estamos tomando las medidas necesarias para transformar Hasbro y lograr un crecimiento rentable a largo plazo, comenzando por impulsar un crecimiento significativo de las ganancias en todos nuestros segmentos en 2024 y generar impulso en nuestra cartera de innovación de aquí a 2025", añadió. De cara a 2024, la multinacional espera que los ingresos del segmento de productos de consumo bajen entre un 7% y un 12%, mientras que confía en que los ingresos del segmento Wizards of the Coast disminuyan entre un 3% y un 5%. Asimismo, Hasbro espera que su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado oscile entre 925 y 1.000 millones de dólares (858 y 927 millones de euros). Por otro lado, la compañía ha elevado su objetivo de ahorro bruto a medio plazo hasta 750 millones de dólares (696 millones de euros) para finales de 2025, cuando el objetivo anterior era de entre 350 y 400 millones de dólares (325 y 371 millones de euros). ?