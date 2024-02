El jefe de la UNRWA ve imposible la evacuación de Rafá: "Les han pedido que se vayan, la pregunta es dónde"

El comisionado de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNWRA), Philippe Lazzarini, ha negado que sea factible trasladar a los cientos de miles de palestinos que están actualmente en la localidad de Rafá, en el sur de Gaza, ante una inminente ofensiva a "gran escala" de Israel: "Les han pedido que se vayan, la pregunta es dónde". Lazzarini, que ha participado este martes en reuniones en las oficinas de la ONU en Ginebra, ha advertido de que "ya no hay ningún lugar seguro" en Rafá, donde la gente espera con "preocupación" y "miedo" las decisiones políticas que pueda adoptar el Gobierno de Benjamin Netanyahu. La labor de la UNRWA está también en el punto de mira de Netanyahu, después de las acusaciones vertidas contra algo más de una decena de trabajadores por su supuesta connivencia con Hamás. Lazzarini ha reiterado que todos ellos fueron cesados inmediatamente y hay investigaciones en curso. Asimismo, ha pedido que se examinen de manera "independiente" los ataques sufridos por instalaciones de la ONU en estos últimos meses. "Desde el principio de la guerra, más de 150 de nuestras instalaciones han sido atacadas", ha lamentado. Lazzarini ha defendido que "no hay en absoluto ninguna otra agencia de la ONU" ni otra ONG que pueda proporcionar los servicios que actualmente brinda la UNRWA en la Franja de Gaza. El embajador israelí, Meirav Eilon Shahar, ha declarado en cambio que sí hay "alternativas a la UNRWA", al tiempo que ha justificado la ofensiva. "Nuestra lucha es contra Hamás, no contra el pueblo palestino", ha alegado, después de que altos cargos de la ONU hayan advertido de que la ofensiva sobre Rafá puede suponer incluso un crimen de guerra.