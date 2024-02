Eduardo Navarrete se reafirma en sus críticas a Penélope Cruz y a Chanel por su look en los Goya

Experto en moda como uno de los diseñadores más populares de nuestro país que es, y con la sinceridad que le caracteriza, Eduardo Navarrete ha comentado en 'Zapeando' los looks más comentados de la Gala de los Goya. Y, además de aplaudir los estilismos de actrices como Ana Belén o Sigourney Weaver, no ha dudado en 'mojarse' sobre el diseño de flores bordadas de Chanel que escogió Penélope Cruz para la noche más importante del cine español. "A mi con Penélope me pasa una cosa. Me encanta ella pero creo que le mandan siempre lo peor. Va guapa, sí, va guapísima, si es que no puede ir fea... no lo es. Pero de todo lo que hay de Chanel le mandan siempre unas cosas..." ha comentado sin pelos en la lengua, dejando entrever que la Maison francesa no se 'esmera' cuando se trata de apariciones de la de Alcobendas en nuestro país. Unas declaraciones que el diseñador ha aclarado ante los micrófonos de Europa Press, reafirmándose en sus críticas a Chanel: "Ella es divina, es guapísima, me cae fenomenal, es que solo hay que verla. Si es que es guapa por donde la mires, pero sí que es cierto que yo muchas veces la veo y digo: joder, con todo lo que hay de Chanel, hay cosas que me quedo como a mitad... Pues eso" asegura. "Me meto en cada jaleo.... Pero ¿quién me manda a mí, por favor? Yo no tengo ni idea de por qué hace eso la marca, a lo mejor es el gusto de ella o de su estilista, que yo creo que ella tendrá un estilista estupendo, maravilloso. Mi opinión no vale de nada, ni que fuera yo Bin Laden, te quiero decir" ha zanjado entre risas. Íntimo amigo de Sofía Cristo, fue en su fiesta de cumpleaños donde Bárbara Rey regresó a los escenarios e interpretó, para sorpresa de todos los invitados (incluido el propio Navarrete) su mítica canción 'Marionetas de cartón'. "Estuvo estupenda y la gente alucinó, ha sido un regalo de mi cumpleaños que no voy a olvidar jamás. Bárbara es un icono de este país y ya sé yo que está mal, no me lo cuentas tu, pero como la veo es cosa mía" ha explicado sin entrar en detalles sobre el complicado momento de la vedette. En plena Semana de la Moda de Madrid, el diseñador nos ha sorprendido con una inesperada noticia, ¡su salto al mundo de la interpretación! A pesar de que en un principio no quería revelar nada y ha jugado al despiste con si su debut en el cine sería de la mano de Pedro Almodóvar o de Los Javis, "es una cosa tontorrona pero que no le quiero dar tanto bombo a las cosas que luego ya me veo los titulares", ha acabado por confesar que le veremos en la gran pantalla haciendo un "cameo tontorrón" en el próximo proyecto de Santiago Segura.