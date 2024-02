Detenido un hombre por abrir fuego a las puertas del concierto de Laura Pausini en París

Susto para Laura Pausini y los miles de fans franceses de la cantante que este lunes asistieron a su concierto en el Accor Arena de París. Y es que tal y como ha revelado el diario 'Le Parisien', un individuo armado con una pistola semiautomática y un cuchillo abrió fuego a las puertas del recinto durante la actuación de la italiana. Después de que los guardias de seguridad no le dejasen acceder al lugar por la puerta VIP, este hombre se desplazó a una de las salidas de emergencia y disparó en al menos 17 ocasiones mientras gritaba incoherencias sobre temas que nada tenían que ver con Laura Pausini, como que estaba a favor de la protesta de los agricultures o que quería cambiar el mundo. Afortunadamente no ha habido ningún herido, ya que el individuo abrió fuego contra una puerta de cristal y la rápida actuación de los guardias hizo que tirase el arma sin causar daños personales ni interrumpir el concierto de la cantante de 'La soledad', que no ha referido públicamente a este incidente a las puertas de su show en París.