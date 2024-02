Miguel Ángel Muñoz nos habla de su desconocida conexión con Julio Iglesias y con la Familia Real

Recién llegado de unas inolvidables vacaciones en Australia, Miguel Ángel Muñoz ha reaparecido en la gala de los Goya y, tras confirmarse el biopic que próximamente comenzará a rodarse sobre la vida de Julio Iglesias, se ha postulado como el candidato ideal para meterse en la piel del icónico cantante, al que ya interpretó en la serie biográfica sobre Miguel Bosé, 'Bosé'. "No puede ser otro, me ofende que me hagas esa pregunta. Ahora tengo una vorágine de trabajo muy grande, pero tengo que mandarle un vídeo a Julio y que tome la decisión de que sea yo. Tuve la suerte de conocerle hace años cuando yo cantaba. Dimos un concierto que nos invitó la Reina Sofía y compartimos escenario" ha recordado, revelando que su conexión continúa y que el exmarido de Isabel Preysler le contesta a sus mensajes en redes sociales: "No hemos sido íntimos amigos pero conmigo lo que le he tratado desde la admiración y con respeto, ha sido muy amable y siempre responde bien". "Deduzco que le ha gustado mi trabajo en la serie Bosé, y espero que eso perdure porque es el personaje que más me ha divertido y el que más me gusta hacer" confiesa. Y de Julio Iglesias a la Familia Real, ya que como nos ha contado Miguel Ángel tiene buena relación tanto con la Reina Sofía como con la Infanta Elena: "Las he conocido, no es que tengamos una gran amistad pero he tenido bastante trato y me ha hecho ilusión. Fui el más joven que canté en un concierto para la Fundación de la Reina contra el Alzheimer y estaban nuestros Reyes, por aquel entonces Príncipe y Princesa. Les había visto en otras ocasiones como a toda la Familia Real que son asiduos a ver cultura y me sentí muy especial".