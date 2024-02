María del Monte asegura estar destrozada tras la detención de sus sobrino

Minutos después de ver a Inmaculada Casal abandonar su domicilio familiar y asegurar que María del Monte se encontraba destrozada tras la detención de su sobrino, Antonio Tejado, en el marco de una operación contra una organización dedicada a robar en casas de la comarca del Aljarafe... la artista se ha dejado ver ante las cámaras y ha pronunciado sus primeras palabras. Y es que está investigación está tratando de esclarecer si esta organización también está implicada en los robos que se produjeron hace meses en las casa de María del Montes y Sergio Ramos... por lo que, si es así, su sobrino sería colaborador directo. Visiblemente afectada y acongojada, atendía a la prensa recordando el momento tan complicado que vivió cuando sufrió el robo: "Nosotros hace unos cinco meses y pico pasamos el peor día de nuestra vida, uno de los peores, y en estos momentos confiando plenamente en la justicia y por encima de todo hay que creer en la presunción de inocencia". La artista ha confirmado que está esperando a que se pronuncie la justicia: "No sé más de lo que sabéis vosotros, no he estado al tanto de nada, no me han informado de nada, y bueno, pues esperando que la justicia... confiando que es lo que tenemos que confiar todos". En cuanto a la detención de su sobrino, María nos ha asegurado que "ahí no me voy a pronunciar, yo no soy quien, para sospechar de nadie, las sospechas no son buenas y yo no he sospechado ni sospecha de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir" y dejaba claro cómo se encuentra: "a ver, es que eso... no hay que ser séneca, si queréis saber cómo estoy poneros en mi lugar y lo entenderéis".