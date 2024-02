La familia de Antonio Tejado reacciona a su detención

Continúan las reacciones a la detención de Antonio Tejado por presunta pertenencia a una banda criminal que se dedicaba al robo de domicilios en Sevilla tras confirmarse que el juez ha decidido enviarlo a prisión provisional este lunes al considerarle el autor intelectual de los atracos, entre los que se encuentra el de la casa de su tía María del Monte. Un durísimo varapalo para sus familiares y amigos más cercanos que, como han apuntado en 'Espejo Público', sabían a qué se dedicaba el ex de Chayo Mohedano desde que se alejó de los platós de televisión hace varios años. Según han revelado en el programa presentado por Susanna Griso, María José, madre de Tejado, está "destrozada" y achaca el cambio de vida de su hijo a las "malas compañías" que ha frecuentado en los últimos tiempos y entre las que estaría 'el ruso', dueño de un conocido gimnasio en La Macarena -en el que entrenaba Antonio- y considerado por la Guardia Civil el cabecilla de la banda. Por eso, tras su detención, le pidió que "contara toda la verdad". En 'Vamos a ver' han ido un paso más allá y, además de confirmar la preocupación de su familia por las "malas compañías" de las que se rodeaba, han hablado de una supuesta adicción al alcohol y a las drogas que, teniendo en cuenta que no tenía trabajo ni ingresos, ha hecho que a su entorno más cercano no le sorprenda su implicación en estos robos: "Era su manera de ganarse la vida en los últimpos tiempos". Sin embargo, sí les ha sorprendido y mucho que Tejado esté involucrado en el robo de la casa de su tía María del Monte -a la que sus supuestos compañeros de banda maniataron y amordazaron para conseguir la clave de la caja fuerte y llevarse todas las joyas y objetos de valor el pasado mes de agosto- con la que siempre ha tenido una relación muy especial. En el programa de Mediaset han apuntado a que Antonio, alejado de los focos desde hace un lustro, sería una "persona adicta y dependiente" y su propio entorno habría sospechado desde un principio que fue él quien dio información a los ladrones de su tía por la "mala racha" que atravesaba a todos los niveles.