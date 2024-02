India Martínez estalla al ser preguntada por Sergio Ramos

Amigos desde hace años, no es la primera vez que se relaciona a Sergio Ramos y a India Martínez. A pesar de que nunca han confirmado que entre ellos hubiese algo más que una amistad, los rumores acerca de un affaire les han perseguido en los últimos años, e incluso se ha señalado a la andaluza como la 'tercera en discordia' en el matrimonio del futbolista y Pilar Rubio. Hace unos días surgían las especulaciones acerca de que India habría dedicado el tema '90 minutos' a Ramos. Algo que no ha confirmado ni desmentido, pronunciándose por primera vez ante las cámaras de 'Socialité' sobre su presunta historia de amor con el sevillista: "Si no he hablado antes es porque no me suelen preguntar, no se suelen atrever" aseguraba, dejando en el aire con un "no entro, paso" si en su día vivió una historia de amor con Sergio. Unos rumores a los que India ha vuelto a enfrentarse en la Gala de los Goya, donde ha cantado, junto a Niña Pastori y María José Llergo, el mítico 'Se acabó' de María Jiménez. Muy enfadada, la artista -que ha asistido a la gala acompañada por su novio desde hace más de una década, Ismael Vázquez- ha confesado que le parece "una falta de respeto" que le pregunten por su supuesto romance en el pasado con el jugador. "Sois el segundo medio que me falta respeto en ese sentido, porque yo creo que no viene al caso" ha estallado, dando por zanjada la entrevista al esuchar el nombre de Sergio Ramos.