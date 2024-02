Félix Sancho se pronuncia tras el grave cruce de acusaciones entre su hermano Rodolfo y Silvia Bronchalo

A falta de dos meses para que se celebre en Tailandia el juicio por el que Daniel Sancho podría ser condenado a pena de muerte por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchado se convierten en noticia por un delicado asunto que nada tiene que ver con su hijo en común. El pasado viernes 'Caso abierto' revelaba en primicia que la madre del cocinero había denunciado a su expareja en una comisaría de Madrid por insultos y vejaciones a raíz de varios whatsapp en los que se dirigiría a ella en términos tan ofensivos como "pirada", "bipolar", "incapaz" o "eres del pueblo llano", además de acusarla del "trauma" que arrastraría Daniel por su culpa. La abogada de Silvia, Carolina Castro, apuntaba en diversos platós de televisión que podría tratarse de un presunto delito de maltrato continuado en el ámbito de la violencia de género al tratarse de su expareja, y aseguraba que aunque su clienta no quería perjudicar el proceso penal de su hijo no podía tolerar tales vejaciones y faltas de respeto de las cuales tendría pruebas que presentará si la denuncia es admitida a trámite. A pesar de que Rodolfo no se ha pronunciado directamente sobre estas gravísimas acusaciones, sí lo han hecho sus abogados Carmen Balfagón y Ramón Txipirrás, que este domingo difundían un comunicado de prensa negando rotundamente las acusaciones -aunque sí reconoce que la llamó "bipolar" en uno de sus WhatsApps- y desvelando que habrían sido él, su pareja Xenia Tostado, su hija pequeña y sus abogados los que habrían recibido graves amenazas e insultos por parte de Silvia. Un durísimo cruce de acusaciones de los padres de Daniel sobre el que la familia del actor prefiere no pronunciarse. Uno de sus hermanos, Félix Sancho se ha desmarcado de esta polémica y, lejos de la amabilidad discreta con la que ha tratado a los reporteros en diversas ocasiones desde que su sobrino fue detenido por el atroz crimen en Tailandia, se ha mostrado muy molesto al ver a las cámaras y no ha dudado en graba a la prensa con su teléfono móvil. "No me graben por favor" ha repetido en varias ocasiones, evitando dar la cara por Rodolfo o salir en su defensa en estos durísimos momentos en los que podría enfrentarse a un presunto delito de violencia de género. La esquiva reacción del hermano del intérprete, ¡en el siguiente vídeo!