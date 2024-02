El partido de Sharif y el PPP inician contactos para intentar formar el nuevo Gobierno de Pakistán

La Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) del ex primer ministro Nawaz Sharif y el Partido Popular de Pakistán (PPP) han iniciado contactos para intentar forjar un acuerdo de Gobierno tras las elecciones generales de la semana pasada, en la que se habrían impuesto candidatos apoyados por el opositor Movimiento de la Justicia en Pakistán (PTI), según los resultados provisionales. Delegaciones de ambos partidos han mantenido su primer encuentro para intentar formar el nuevo Ejecutivo, una reunión en la que se habría abordado la posibilidad de una rotación en el puesto de primer ministro a mitad de mandato, según fuentes citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV. Ambos partidos han mostrado su disposición a lograr un pacto y han destacado que la reunión tuvo lugar en un ambiente "cordial", en medio de las denuncias del PTI, fundado por el ex primer ministro Imran Jan --actualmente en prisión--, sobre presuntas irregularidades en la votación. En este sentido, el primer ministro interino de Pakistán, Anuar ul-Haq Kakar, ha defendido la importancia del diálogo entre las partes. "Deben sentarse juntas. Es un asunto de representación de la clase política paquistaní", ha subrayado. Kakar ha recalcado que considera que las elecciones fueron "libres y justas" y ha defendido su neutralidad, al tiempo que ha defendido la necesidad de "una comisión electoral más robusta e independiente desde el punto de vista financiero", tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'. De esta forma, ha cargado contra las críticas del PTI y ha recordado que "son el mayor grupo en la Asamblea Nacional", según los resultados provisionales. "Son el mayor grupo y, aún así, estamos siendo acusados de gestionar una manipulación", ha lamentado. Por otra parte, el líder de Jamaat-i-Islami (JI), Sirajul Haq, ha anunciado su dimisión y ha afirmado que "acepta la responsabilidad de la derrota" tras los malos resultados del partido --que lidera desde 2014-- en las elecciones, según un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X. Las elecciones generales en Pakistán han estado marcadas por numerosos incidentes violentos y las denuncias por parte del PTI sobre presuntas irregularidades e intentos de impedir su victoria. Así, la formación aspira a lograr la mayoría absoluta en el Parlamento, si bien por ahora no cuenta con suficiente ventaja y podría quedar relegado a la oposición en caso de alianza entre la PML-N y el PPP.