Borrell, tras la petición de Netanyahu de evacuar Rafá: "¿A dónde van a ser evacuados? ¿A la Luna?"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, se ha cuestionado este lunes si los palestinos en la Franja de Gaza van a ser evacuados "a la Luna", tras la petición de las autoridades de Israel de que Naciones Unidas "coopere" en la "evacuación" de civiles en las zonas de combate en la Franja. "Van a evacuar, vale, ¿a dónde? ¿A la Luna? ¿Dónde van a evacuar a este gente?", ha señalado el jefe de la diplomacia europea en rueda de prensa tras el encuentro de ministros de Cooperación en Bruselas, en el que ha participado también el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini. En este sentido, el Alto Representante se ha hecho eco de las palabras de Lazzarini que ha subrayado que en este momento no hay un lugar seguro en la Franja y señalar que ante la inminente operación militar israelí en Rafá, empuja a la población gazatí contra la frontera con Egipto. El responsable de UNRWA ha indicado que "no tiene idea" de que lugar puede ser considerado seguro en la Franja y ha recordado que en los últimos meses la población gazatí se ido moviendo a distintos lugares que acabaron siendo atacados por el Ejército israelí. "Ir ¿a donde? No lo sé", ha asegurado sobre la propuesta del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Este lunes, el Gobierno de Israel ha reclamado a Naciones Unidas que "coopere" para la "evacuación" de civiles en las zonas de combate en la Franja de Gaza, incluida la ciudad de Rafá, ante la inminente ofensiva terrestre del Ejército contra la localidad, en la que residen 1,4 millones de palestinos, incluidos cerca de 1,2 millones de desplazados desde otras zonas del enclave a causa de los ataques lanzados por Israel tras los asaltos ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Pedimos a las agencias de la ONU que cooperen con los esfuerzos de Israel para proteger a los civiles de Hamás y evacuarlos de una zona de guerra en la que los terroristas intentan usarlos como 'escudos humanos'. No digan que no puede hacerse. Trabajen con nosotros para encontrar una vía", ha manifestado el portavoz del Gobierno de Israel, Eylon Levy, durante una comparecencia ante la prensa. PIDE A EEUU QUE NO SUMINISTRE ARMAS A ISRAEL Respecto a la situación en la Franja y ante las "alarmantes noticias" de operaciones de Israel en el sur de Gaza, el Alto Representante ha pedido a Estados Unidos dar un paso adelante y, ante la preocupación por el alto número de víctimas en Gaza, se plantee frenar el envío de armas al Ejército israelí para evitar una "matanza" en la Franja. Frente a la preocupación de líderes mundiales, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por que Israel haya matado a "demasiada gente" en su operación contra Hamás en Gaza, Borrell ha reclamado no cae en la hipocresía y adoptar medidas como suspender el suministro de armas al Ejército israelí. "Si piensas que demasiada gente ha muerto, quizás tendrás que dar menos armas para evitar que muera tanta gente. ¿No es lógico?", ha indicado, al tiempo que ha recordado que en 2006 Washington suspendió la venta de armas a Tel Aviv ante el agravamiento de la guerra en Líbano "porque Israel no quería acabar la guerra", algo que a su juicio sucede ahora en Gaza. El responsable de Exteriores de la UE ha criticado que Netanyahu "no escucha a nadie", por lo que "si la comunidad internacional cree que esto es una matanza y ha muerto demasiada gente", "quizás tienen que pensar en el aprovisionamiento de armas". "Es contradictorio decir que hay mucha gente siendo asesinada. Hay que parar de pedir las cosas por favor y empezar a tomar medidas", ha señalado, para a renglón seguido recordar la decisión de un tribunal en La Haya que ha ordenado al Gobierno de Países Bajos que deje de exportar a Israel piezas destinadas a aeronaves F-35, por su posible uso en las operaciones militares de la Franja de Gaza. Horas antes, el Alto Representante ha planteado un embargo de armas para responder a las preocupaciones que generan los planes militares de Israel en el sur de la Franja. "Mi pregunta es: aparte de palabras, ¿qué más creemos que debemos hacer? La UE piensa que el balance de muertos es demasiado alto, ¿hay alguna posibilidad de reducirlo? La UE no manda armas a Israel, otros lo hacen. Si piensas que el balance de muertos es muy alto, quizás puedes hacer algo para bajarlo", ha asegurado, en referencia al papel de Washington. La operación militar israelí en Rafá ha hecho saltar las alarmas de la comunidad internacional, incluyendo el principal aliado de Israel, Estados Unidos. Biden advirtió de que Israel no debería atacar la región en el extremo sur de Gaza sin un "plan creíble" que garantice la seguridad de los civiles en la que fue designada como "zona segura" por las Fuerzas Armadas israelíes al inicio de la ofensiva contra la Franja.