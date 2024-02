Washington condena el ataque durante un evento de campaña de la oposición en Venezuela

El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Brian Nichols, ha condenado este jueves el ataque que denunció en la víspera la candidata unitaria de la oposición venezolana para las elecciones generales de 2024, María Corina Machado, durante un evento de campaña en el estado de Miranda por parte de un centenar de personas, que usaron palos y piedras, y que han sido "amparados" por la Policía. "Condenamos el ataque violento en un acto de campaña en Venezuela. La comunidad internacional ha reafirmado la urgente necesidad de implementar todos los elementos del acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados, incluido el rechazado de la violencia y la construcción de una cultura de tolerancia y coexistencia política", ha indicado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter. Tras este pronunciamiento, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha aconsejado a Nichols "alejarse de dicha posición y evitar nuevamente hacer un ridículo mundial del cual, como dice el dicho popular, no se regresa jamás". "Nichols no solo hace muestras de cinismo al hablar de violencia desde el imperio más sangriento conocido jamás, sino que es un gran mentiroso que reproduce, sin vergüenza, cualquier patraña de sus fracasados tutoreados en nuestro país", ha manifestado. Machado denunció el miércoles el ataque durante un acto de campaña y acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "participar en una elección 'por las malas'". Asimismo, aseguró que la Policía, presente durante los hechos, no hizo nada para detener las agresiones, lo que equivaldría a "amparar a los colectivos armados". La Justicia venezolana decidió inhabilitar a Machado poco después de firmar los Acuerdos de Barbados, en los que el Gobierno y la oposición pactó celebrar unas elecciones generales durante 2024. Caracas, por su parte, denunció "conspiraciones" y maniobras de desestabilización que llevaron a la detención de decenas de personas.