Una ministra de Sudáfrica acusa a Israel de intentar "intimidarla" tras la demanda ante la CIJ

La ministra de Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, ha acusado a los servicios de Inteligencia de Israel de intentar "intimidarla" a raíz de la denuncia presentada por Pretoria ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a las autoridades de Israel de cometer un "genocidio" contra los palestinos por su ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Pandor ha afirmado que está preocupada por la seguridad de su familia a raíz de una serie de comentarios en redes sociales y ha desvelado que ha hablado con la Policía para aumentar su equipo de seguridad tras recibir diversas amenazas. "Consideré que sería mejor que tuviéramos algo más de seguridad. Lo que más me preocupa es mi familia, porque algunos de los mensajes en redes sociales fueron mencionados mis hijos", ha destacado, según ha informado el diario sudafricano 'Mail & Guardian'. "Los agentes israelíes, los servicios de Inteligencia, se comportan así. Intentan intimidarte, así que no debemos ser intimidados. Es una causa en marcha", ha dicho, antes de abundar en que espera que el caso en la CIJ continúe su curso. En este sentido, ha recalcado que las autoridades sudafricanas "no pueden dar marcha atrás ahora". "Debemos estar con ellos (los palestinos). Creo que una cosa que no debemos permitir es la falta de valentía. Es extremadamente importante que continuemos con esto", ha reseñado. Pandor ha explicado además que los abogados de Sudáfrica seguirán trabajando junto a las carteras de Exteriroes y Justicia para preparar la siguiente ronda de vistas en la CIJ y ha reiterado que "no hay que parar". "No debemos tener miedo", ha zanjado. La CIJ ordenó a Israel el 26 de enero adoptar "otdas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de Gaza de los abusos contemplados en la Convención sobre el Genocidio, en una batería de medidas cautelares en la que no se habló de forma específica de un cese inmediato de la ofensiva militar. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han elevado este mismo viernes a cerca de 28.000 los muertos por la ofensiva de Israel. Por otra parte, más de 375 palestinos han muerto en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este desde los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.