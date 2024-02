Última hora. Silvia Bronchalo denuncia a Rodolfo Sancho por insultos y vejaciones

Impactante noticia de última hora. Y es que tal y como ha informado 'Caso abierto', Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, ha denunciado a su expareja y padre de su hijo, Rodolfo Sancho, por insultos y vejaciones. Fue este jueves, 8 de febrero, cuando presentó dicha denuncia contra el actor en una comisaría de Alcobendas tras haber recibido mensajes con durísimos insultos. El medio de comunicación ha accedido a la denuncia, en la que Silvia asegura que el protagonista de 'El ministerio del tiempo' se habría dirigido a ella como "pirada", "incapaz" o "bipolar" entre otros descalificativos vejatorios. Unos mensajes que la madre de Daniel Sancho afirma que no serían puntuales, sino bastante recurrentes: "En otro de esos mensajes, enviado esta misma semana, el actor llegó a acusarla de sufrir un trastorno bipolar y le recordó que dicha enfermedad tiene tratamiento psiquiátrico, según consta en su denuncia" informa 'Caso abierto'. Una denuncia sobre la que por el momento no se han pronunciado ni Rodolfo Sancho ni su entorno y que podría tener graves consecuencias legales para el actor, ya que al tratarse de su expareja las amenazas y vejaciones estarían en el ámbito de la violencia de género. Mientras tanto, su hijo en común, Daniel Sancho, continúa en la prisión tailandesa de Koh Samui y, a falta de dos meses para la celebración del juicio por el supuesto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, su defensa trabaja a contrarreloj para intentar demostrar que el crimen no fue premeditado y evitar así la pena de muerte.