Ucrania califica la entrevista de Carlson a Putin como la de un "loco" hablando de geopolítica

Las autoridades de Ucrania han desdeñado este viernes la entrevista del presentador estadounidense Tucker Carlson al presidente ruso, Vladimir Putin, como un "fracaso" más de la propaganda rusa en la que un "loco" habla de geopolítica. En la que es la primera valoración de la parte ucraniana al encuentro entre Putin y el antiguo presentador de Fox News, el jefe del Servicio de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Andrei Yusov, ha asegurado que la entrevista "no es más que una operación especial" rusa para intentar "influir" en el "mundo libre". "He aquí un loco hablando de geopolítica y de tonterías. Del Derecho Internacional, de historia, y decidiendo qué nación debería existir y cuál no. Todo esto es, por supuesto, es una ilusión", ha valorado en la televisión ucraniana. Yusov ha explicado que una entrevista como esta pone de manifiesto el gran interés que tiene el Kremlin en intentar persuadir en el "mundo libre". Así, ha señalado que "toda esta operación ha sido un intento de transmitir la voz de Putin a un Occidente al que tanto odia". "Por supuesto, ha fracasado a nivel mundial, porque después de esta entrevista ya hemos visto todas las valoraciones de los principales expertos, politólogos y políticos", ha dicho Yusov.