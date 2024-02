Putin se declara dispuesto a liberar al periodista Evan Gershkovich si hay "pasos recíprocos"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha explicado que podría contemplar la liberación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en marzo del año pasado por espionaje, siempre y cuando observe "pasos recíprocos" por parte de las autoridades norteamericanas, como ocurriera con otros intercambios de prisioneros entre Moscú y Washington alcanzados a pesar de las posturas enfrentadas por la guerra de Ucrania. "(Su liberación) Es algo que no descarto si nuestros socios adoptan pasos recíprocos. Y por 'socios' quiero decir nuestros servicios especiales, que están en contacto entre sí y están discutiendo esta cuestión, sin tabúes. A mí me parece que se puede llegar a un acuerdo", ha manifestado Putin durante la entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson emitida esta pasada noche. El mandatario ha querido insistir en la validez de los cargos contra Gershkovich, detenido según el Kremlin por estar en posesión de información sobre una compañía de defensa rusa. "Una persona que tiene información secreta y la maneja con ánimo conspirador", ha indicado Putin, "cuenta como espionaje, y eso es exactamento lo que estaba haciendo, y le pillaron con las manos en la masa cuando estaba recibiendo esta información". El diario estadounidense y el propio reportero, de 32 años, han rechazado por completo estas acusaciones y caracterizan la detención como una persecución contra la libertad de prensa al entender que solo estaba haciendo su trabajo. No obstante, y volviendo a la mencionada "reciprocidad" que podría conducir a la liberación del periodista, Putin deja entrever un nombre, el del presunto operativo ruso Vadim Krasikov, ahora mismo encarcelado en Alemania por matar a tiros al migrante checheno-georgiano Zelimjan Jangoshvilie, acusado de matar militiares rusos durante la segunda guerra de Chechenia a finales de los 90, en un parque de Berlín en 2019. Sin mencionarle por nombre, Putin relata la historia de "un patriota" que eliminó "en una de las capitales de un país europeo aliado de Estados Unidos" a "un bandido" que se dedicaba a matar militares rusos "aplastando su cabeza bajo las ruedas de su vehículo". "Dígame si eso es humano, dígame qué clase de persona hace eso. Y fue un patriota quien le eliminó", ha añadido Putin. Sobre el estatus de Krasikov, acusado por la Fiscalía de Alemania de trabajar para el Kremlin, el presidente ruso se limitó a desviar el tema: "Si lo hizo o no por su cuenta y riesgo, eso es otra cuestión". En cualquier caso, Putin insistió en que no existirá una amnistía unilateral para Gershkovich. "Hemos realizado tantos gestos de buena voluntad que me parece que se nos ha agotado", ha declarado el mandatario quien, no obstante, expresó su deseo de ver al periodista "de nuevo en su patria, y esto lo digo con toda sinceridad: no tiene ningún sentido tenerle en Rusia". "Estamos listos para hablar y existen precedentes exitosos a este respecto", ha asegurado Putin en velada referencia a intercambios como el protagonizado a finales de 2022 por la deportista estadounidense Brittney Griner y el traficante de armas Viktor Bout. "Probablemente acabará ocurriendo lo mismo aquí, pero primero hay que cerrar un acuerdo"