Microsoft confirma que la siguiente actualización de su sistema operativo es Windows 11 24H2

Microsoft sigue trabajando en las actualizaciones de sus sistema operativo que al menos este año no dará el salto a Windows 12, ya que ha confirmado que la siguiente actualización anual será Windows 11 24H2. La compañía tecnológica explicó a mediados de noviembre del año pasado los cambios en la cadencia de actualización de Windows, que si bien mantenía las actualizaciones de seguridad mensuales, las de características se limitarían a una anual que se distribuiría en la segunda mitad del año. Siguiendo este plan, la compañía ha confirmado en su blog que la siguiente actualización del sistema operativo será la 24H2 de Windows 11, lo que significa que por el momento no dará el salto a la siguiente versión, Windows 12. La llegada de Windows 12 lleva algunos meses rondando los medios de comunicación. E incluso Qualcomm, uno de los principales fabricantes de semiconductores, podría haber dado alguna pista en octubre del año pasado sobre la siguiente versión de Windows, en el marco de la presentación de Snapdragon X Elite. En concreto, dijo que Snapdragon X Elite se había probado con un sistema operativo Windows no especificado, lo que se entendió como una pista de la posible llegada de Windows 12 en 2024, como apuntan en Windows Latest.