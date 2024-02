Una nueva publicación en 'Science' concluye que los contaminantes del aire reducen la polinización nocturna de las flores de onagra por polilla de halcón al alterar los atractivos aromas de las flores para llegar a esta conclusión se tuvieron en cuenta diversos experimentos de campo en el estado de Washington (Estados Unidos). Los hallazgos ilustran el impacto de los contaminantes antropogénicos transportados por el aire en la capacidad olfativa de un animal y sugieren que dichos contaminantes pueden limitar la polinización global. Las actividades humanas han alterado drásticamente el medio ambiente. Los contaminantes sensoriales (ruido introducido por el hombre, luz artificial y contaminantes químicos) pueden cambiar el comportamiento y la aptitud de los animales al introducir nuevos estímulos o modificar los estímulos naturales utilizados por los sistemas sensoriales de los animales. Se sabe que los contaminantes transportados por el aire, como oxidantes como el ozono (O 3 ) y los radicales nitrato (NO 3 ), degradan los compuestos químicos que producen aromas florales. Muchos polinizadores de plantas viajan largas distancias, atraídos por los aromas de las flores mientras buscan alimento. Se cree que las interacciones planta-polinizador pueden ser particularmente susceptibles a los efectos de estos contaminantes transportados por el aire al dificultar que los insectos localicen y polinicen las flores. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo la degradación de los aromas naturales afecta el comportamiento olfativo de los polinizadores y la aptitud de las plantas. En esta ocasión, Jeremy Chan y sus investigadores analizaron los efectos de los oxidantes O 3 y NO 3 en la polinización nocturna de la onagra ( Oenothera pallida ) por polilla de halcón. Estas flores del desierto liberan un fuerte aroma floral que atrae a una rica diversidad de polinizadores. A través de observaciones de campo en el este del estado de Washington y experimentos de laboratorio, descubrieron que el NO 3 , el oxidante dominante durante la noche en algunas regiones contaminadas, degrada rápidamente compuestos aromáticos florales específicos, haciendo que las flores sean indetectables para las polillas halcón que se alimentan nocturnamente. Según los hallazgos, el NO 3 era mucho más reactivo que el O 3 y oxidaba selectivamente un subconjunto específico de monoterpenos en el olor floral que utilizan las polillas para reconocer la flor. Los aromas oxidados dieron como resultado una caída del 70 % (+/- 20 %) en la visita de flores por parte de las polillas halcón, lo que probablemente redujo la fructificación y la aptitud de las plantas. Utilizando un modelo global, los investigadores demuestran que muchas áreas urbanas tienen suficientes niveles de contaminación atmosférica de O 3 y NO 3 para reducir significativamente las distancias a las que los polinizadores pueden detectar las flores.