Las salidas en el ERE Telefónica bajan a 3.393, la adscripción supera el 100% y no habrá despidos forzosos

Un total de 3.640 trabajadores se han apuntado de forma voluntaria a los expedientes de regulación de empleo (ERE) que la compañía aplicará en sus tres principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y que finalmente afectarán a 3.393 trabajadores (en lugar de los 3.421 establecidos), según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press a través de fuentes sindicales. "Respecto a las solicitudes recibidas en las áreas consideradas como no excedentarias, se aceptarán las mismas hasta cubrir los porcentajes marcados en el acuerdo, lo que supone que 247 solicitudes serán denegadas al ser las que exceden el 35% pactado. En total, serán aceptadas 2.946 solicitudes en Telefónica de España, 391 en Móviles y 56 en Soluciones", ha explicado por su parte UGT en un comunicado. Así, en este ERE habrá 3.393 salidas, por lo que los 28 puestos restantes sobre la cifra inicial de 3.421 despidos previstos no se ejecutarán en este despido colectivo y, según han explicado fuentes sindicales a Europa Press, se decidirá más adelante si se incluyen en otro proceso de salidas o no. Las 3.640 solicitudes voluntarias para formar parte de este ERE suponen una adhesión del 106,4% (sobre las 3.421 salidas acordadas), una circunstancia que UGT considera que demuestra que las condiciones de salida logradas durante la negociación han sido "las más beneficiosas hasta la fecha". COSTE DE 1.300 MILLONES Según informó Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 3 de enero, el coste de este despido colectivo se estima en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) y no tendrá impacto en caja. De este modo, el coste promedio por trabajador se situará en unos 380.000 euros, una cifra inferior a la de los planes de salidas acometidos por la compañía en los últimos años. En esa línea, Telefónica calcula que los ahorros anuales promedio de gastos directos se situarán alrededor de los 285 millones de euros a partir de 2025, si bien el impacto en generación de caja será positivo desde 2024, "al igual que la captura de ahorros", ya que la salida de empleados se estima que tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2024. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))