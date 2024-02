Kyle Shanahan afirma que los 49ers ya se alejaron de la narrativa de la derrota

Redacción Deportes, 8 feb (EFE).- Kyle Shanahan, entrenador de los San Francisco 49ers, aseveró este jueves que su equipo ya dejó atrás la narrativa negativa de la derrota de cara al choque ante los campeones Kansas City Chiefs en el Super Bowl LVIII del próximo domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

"Si quieres que tu perspectiva sea la narrativa de otra persona, suerte con eso para ser feliz en la vida o tener éxito; nosotros lo hemos dejado atrás, no quiero eso aquí. Encontramos una nuevo enfoque que buscamos nos lleve a dar nuestro mejor juego", afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

Shanahan y sus 49ers han sobrepuesto a dolorosas derrotas antes de regresar a un partido por el título de la NFL.

En la temporada 2019 cayeron en el Super Bowl LIV ante los Kansas City Chiefs, su rival del próximo domingo.

En los dos años recientes sus intentos por tomar revancha se frustraron en la final de la Conferencia Nacional (NFC); en la temporada 2021 la perdieron ante Los Angeles Rams, una campaña después cayeron ante los Philadelphia Eagles.

En la temporada 2023 extinguieron los fantasmas que los detuvieron en su intento de regresar al Super Bowl, ahora falta se sacudan al más grande, el que no les permite levantar el trofeo Vince Lombardi.

"Todos los partidos de fútbol son difíciles cuando pierdes porque pusiste mucho en ello. Hemos pensado en eso, llegamos a la última semana, este será nuestro último jueves, nuestra última práctica es el viernes, nuestro último partido el domingo y simplemente sé que estamos listos", aseguró.

A pesar de que su equipo terminó como el número uno de la NFL el entrenador de 44 años subrayó que aún no han dado su mejor exhibición, la cual espera sea el día del juego porque cualquier otra cosa los dejará en el mismo lugar que estaban en 2019.

"No hemos jugado nuestro mejor partido de la temporada. Ha habido muchas cosas buenas, pero el objetivo final está ahí, porque no importa lo que logres, si no ganas ese Super Bowl siempre será decepcionante", concluyó.

Los San Francisco 49ers han ganado cinco trofeos Vince Lombardi en la historia, el más reciente lo obtuvieron en el Super Bowl XXIX correspondiente a la temporada de 1994. EFE

as/gb/cav