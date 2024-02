José Peseiro: "Europa cada vez necesita más del fútbol de calle de África y Sudamérica"

Carlos García

Lisboa, 9 feb (EFE).- El seleccionador de Nigeria, el portugués José Peseiro, quien fuera segundo de Queiroz en el Real Madrid y que este domingo jugará la final de la Copa de África, aseguró en una entrevista con EFE que "Europa cada vez necesita más del fútbol de calle de África y Sudamérica".

El luso, que también ha dirigido combinados nacionales como los de Arabia Saudí o Venezuela, analizó cómo Europa se nutre de jugadores africanos, ya que el viejo continente necesita de "niños que vienen de ahí (África y Sudamérica), con hambre de jugar".

Tras meter a Nigeria en la final del próximo domingo frente al anfitrión, Costa de Marfil, al ganar en la tanda de penaltis a Sudáfrica, reconoce que su gran estrella es el delantero Osimhen (Nápoles) y que Lookman (Atalanta) llega en su mejor momento como máximo anotador de Nigeria.

Pregunta: ¿Qué siente tras meterse en la final de la Copa de África (CAN)?

Respuesta: Muy contento, porque es una competición muy dura, estresante. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Un reto que desde que firmé en 2022 el contrato con Nigeria tenía asumido, ganar la CAN. No quise firmar por más tiempo, el contrato fue hasta finalizar la CAN. Cuando firmé, les dije a todos que la quería ganar y ahora estoy en la final. Pero falta ganarla.

P: Mucho seguimiento mediático internacional de la CAN.

R: Todas las selecciones africanas tienen muchos jugadores en Europa: Francia, España, Inglaterra, Alemania, Portugal... Europa cada vez más necesita de jugadores Africanos y sudamericanos, porque es la pureza del fútbol. Europa cada vez necesita más de niños jugadores que vienen de ahí, porque ahí (África y Sudamérica) hay hambre de jugar, hay calidad y hay fútbol de la calle.

En el último mundial, de los cinco equipos que jugaban de África, sólo dos futbolistas jugaban en África.

P: Lookman se ha convertido en una de las sensaciones de Nigeria...

R: Es hijo de nigerianos y ya jugó en la Sub-17 de Inglaterra, pero se vino con nosotros a jugar, como ocurre con otros que tenemos. Lookman está haciendo un fantástico torneo, pero cuando llegó tuvo dificultades por adaptarse al fútbol africano, como le ha ocurrido a otros. Es un fútbol más físico, más abierto, con más velocidad, menos ordenado. Hay jugadores que necesitan tiempo y Lookman está ahora en el mejor momento desde que llegó a la selección de Nigeria.

Aquí las condiciones son diferentes, la alimentación, la logística, todo es diferente y requiere de más sacrificio en jugadores que están habituados a tener todo en Europa. Aquí es otra película.

Nuestra máxima figura es Osimhen, que trabaja mucho para el equipo: ataca, defiende y da mucha profundidad. Es una figura muy grande, pero la figura principal son los 24 que forman un equipo con espíritu colectivo y que creen en lo que estamos haciendo.

P: ¿Cuál es el secreto del modelo de Peseiro en Nigeria?

R: No se trabaja físico, se trabaja táctico. El fútbol cambió, se entrena con balón, trabajamos contraataque, defensa, transiciones y es lo principal. Queremos controlar el partido con balón, pero también saber jugar a la contra. En esta competición, que es corta, si cometes un error, estás muerto y por eso para este torneo escogimos una estructura compacta, el sistema 3-4-3. Y ha resultado, porque hemos sufrido solo 2 goles.

P: En la fase de grupos Nigeria ya ganó a Costa de Marfil.

R: Al principio, para mí había tres favoritos: Senegal, Marruecos y Costa de Marfil. Y había candidatos como Nigeria o Egipto. Y de todos sólo quedan dos. Esta competición es muy densa, muy compleja. Es impresionante cómo lo viven los seguidores, como si fuera el campeonato del mundo y eso supone mucha presión para el jugador. Ganamos a Costa de Marfil, es verdad, pero ahora será otro partido. Ellos van a jugar en casa, pero nosotros queremos ganar.

P: ¿Sigue la Liga de Portugal?

R: Es una liga con mucha calidad. El Sporting lo está haciendo muy bien, compró un delantero que está fantástico (Gyõkeres) y el Benfica, que está muy bien. Una liga que es muy buena, que no tiene el dinero de otras ligas, pero tiene calidad.

P: ¿Cuál es el secreto del triunfo de tantos entrenadores portugueses?

R: Tenemos una buena escuela, la formación es muy buena. Y tenemos algo muy importante, somos aventureros, nos gusta estar en todo el mundo y nos adaptamos.

P: Peseiro fue pionero en entrenar en Arabia Saudí cuando fichó por Al Hilal en 2006 y luego a la selección nacional.

R: Cuando llegué a Arabia, los jugadores que tenía brasileños venían de la segunda división. Los jugadores no querían hacer el desayuno, siempre tenían alguna excusa para faltar a algún entrenamiento. A los dos meses, todos desayunaban y nadie faltaba a los entrenamientos. Ahora todo es mejor. Yo cuando estuve allí no ganaba ni el 10 % de lo que ahora se gana.

Salí de Al Hilal porque me dijeron que mis reglas eran muy duras y el jugador no las soportaba. Pero al año y medio, las mismas personas me llamaron para entrenar al equipo nacional.

El problema de ahora es que no todos los jugadores tienen la capacidad de adaptarse. Mira el caso de Benzema, Laporte,... No es fácil jugar ahí: la temperatura, la humedad... EFE

cgg/ssa/jpd

(foto) (vídeo)