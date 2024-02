Feijóo alerta de que Galicia irá a la "deriva de la ruptura" como Cataluña si gobierna el BNG, que es "soberanista"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este viernes de que Galicia se meterá en la "deriva de la ruptura y la fractura" como Cataluña si tras las elecciones autonómicas del 18 de febrero llega a la Xunta el Bloque Nacionalista Galego (BNG), un partido "soberanista" que plantea un "referéndum de autodeterminación". Es más, ha dicho que la formación de Ana Pontón se presenta con un programa que habla del "monolongüismo en la escuela gallega" y está integrado por partidos como Unión do Povo Galego (UPG), de raíz "marxista-leninista". "Efectivamente el BNG es un conjunto de partidos, pero realmente quien manda en el BNG es la UPG. Si no ha modificado los estatutos en las últimas semanas, sus estatutos decían que UPG es un partido marxista. Marxista-leninista", ha subrayado en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press. Feijóo ha afirmado que a los gallegos les "preocupa y mucho" tener en el siglo XXI a un partido como el BNG al frente de la Xunta con ese "planteamiento político". "Quien no quiera una Galicia gobernada por un partido soberanista solamente puede votar al PP porque es la garantía de que los soberanistas no gobernarán en Galicia", ha indicado. El líder del PP ha insistido en que la "única alternativa" a un Gobierno del Partido Popular es "un multipartito" de cuatro partidos: el BNG, el PSOE, Sumar y Podemos cuyo "planteamiento ideológico" pasa por "llevar a la sociedad gallega a un movimiento que se mantiene en Cataluña al alza con el independentismo y en el País vasco con Bildu". DICE QUE QUIERE LA "IMPOSICIÓN" DEL GALLEGO EN LA ESCUELA Además, ha destacado que el programa político del BNG "habla del monolingüismo en la escuela gallega", con "la imposición de uno de los dos idiomas oficiales, el gallego, en las escuelas". A su entender, el problema no es conocer el gallego sino que la gente después de conocerlo "lo utilice o no lo utilice con mayor o menor intensidad". Feijóo ha resaltado que el planteamiento de PP es "muy claro" porque son un partido que cree en la Constitución. "Somos españoles, tenemos dos lenguas, nos sentimos tan españoles como gallegos y tan gallegos como españoles", ha declarado, para añadir que Galicia "siempre ha sido leal" a la Constitución y los gallegos son "gente de palabra". "El BNG es igual que sus socios y los socios del BNG son Bildu y ERC. Van juntos a las elecciones europeas. Hace un mes el BNG se fue a manifestar a favor de los presos de ETA al País Vasco. Ahora disimula y no quiere hablar de este asunto. Y dentro de un mes el BNG volverá a ir en la papeleta de Bildu y de ERC a las elecciones europeas", ha enfatizado el líder del PP. CREE QUE SUPONE "ROMPER CON 45 AÑOS DE PROGRESO" SI GOBIERNA EL BNG Feijóo ha reiterado que en el BNG "son soberanistas" y llevan en su programa "un referéndum de autodeterminación", algo que supone "romper 45 años de progreso económico, de progreso social y de unidad de la sociedad gallega" cuando, según ha dicho, hasta ahora en Galicia han convivido distintas ideologías sin problema. "La convivencia nunca se ha roto y, por tanto, me preocupa muchísimo que esta tierra, que es la mía, nos metamos en la deriva de la ruptura y de la fractura de la convivencia que lamentablemente vive en muchos lugares y muchos pueblos de Cataluña y también en lugares del País Vasco", ha resaltado. Por todo ello, Feijóo ha asegurado que en las elecciones del 18 de febrero se "juegan" tener "un Gobierno homologable a una región europea o un Gobierno atípico de regiones europeas que no se sabe muy bien lo que quiere ser". AVISA QUE HAY UN "PELIGRO GRAVÍSIMO": LA CONFIANZA El líder del PP ha indicado que tiene "buenas vibraciones" en la campaña electoral pero ha alertado de que hay "un peligro gravísimo," que es la confianza, creyendo lo que dicen las encuestas que se están publicando, que sitúan al PP como ganador de las elecciones. En este punto, ha avisado que se corre el riesgo de quedarse a un punto o a 300 votos en una provincia para lograr escaño. Así, ha dicho, "se juegan" lograr 37 escaños e irse a la oposición o lograr 38 o más diputados y quedarse en el Gobierno de la Xunta. "No hay más", ha sentenciado, para pedir a los gallegos que tengan "clara" esta cuestión cuando acudan a las urnas el día 18. "Por tanto, si concentramos el voto de todos aquellos que no queremos nacionalismo vamos a tener mayoría. Si no lo concentramos y lo dispersamos, tenemos en peligro la mayoría", ha reiterado el presidente del Partido Popular.