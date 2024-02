Federico de Dinamarca, su otra escapada secreta a Madrid en el mes de marzo

El del pasado 25 de octubre no ha sido el único viaje privado, y sin estar previsto en su agenda oficial, que Federico de Dinamarca ha hecho a Madrid. Tras el escándalo sin precedentes que desató su encuentro secreto con Genoveva Casanova en la capital española hace 3 meses, ahora ha salido a la luz otra escapada a nuestro país que habría tenido lugar el pasado marzo -es decir, hace casi un año- y en la que no hubo ni rastro de la socialité mexicana. A pesar de que diferentes medios de comunicación han especulado con que la amistad entre el hijo de la Reina Margarita y la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo se remontaría a 2021 -cuando presuntamente se habrían conocido en una exclusiva cacería- lo cierto es que en este otro viaje a Madrid del que nada se sabía hasta ahora, Federico no vio a Genoveva. Ha sido Antonio Montero el que ha contado en 'TardeAR' todos los detalles de la visita secreta del marido de Mary Donaldson en marzo de 2023. Según el paparazzi, el Rey danés -por entonces príncipe heredero- viajó a España con varios amigos y se habría alojado en uno de los hoteles más exclusivos de la capital, un cinco estrellas ubicado en plena Milla de oro. En el grupo de Federico estaría una persona "algo mayor", un "empresario internacional de mucho éxito", lo que apunta a que el motivo de esta visita sería por negocios. Un viaje en el que no faltaron las cenas de 'business' y en el que incluso, según el programa presentado por Ana Rosa Quintana, el hijo de la Reina Margarita habría visitado un "garito bastante mítico de Madrid, el Pigmalión". "Un club nocturno atendido por señoritas, aunque no disfrutaron de todas las atracciones. Se tomaron unas copitas y volvieron al hotel" ha asegurado el colaborador. Una visita privada a la capital española en la que, al igual que en su encuentro con Genoveva, Federico habría prescindido de sus escoltas ya que "iba por la calle y nadie le conocía".