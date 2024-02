Fabiola Martínez reacciona al posible fichaje de Bertín Osborne por 'Masterchef Celebrity'

Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mira, aunque en esta ocasión no por su presunta paternidad del hijo de Gabriela Guillén, sino por su sorprendente regreso a televisión. Hace apenas 3 días el artista dejaba entrever que su retirada de la pequeña pantalla estaba cada vez más cerca y reconocía que a sus 69 años está "hasta los huevos" y la música es lo que más le divierte. Rápidamente todos los medios de comunicación se hacían eco de su decisión de 'jubilarse' como presentador para centrarse en su faceta de cantante. Algo que parece que no será así, ya que como ha revelado la revista 'Lecturas' Bertín podría convertirse en el concursante estrella de la próxima edición de 'Masterchef Celebrity'. Las negociaciones estarían ya muy avanzadas y, consciente de que es uno de los personajes del momento por su polémica con Gabriela, habría pedido una elevada cantidad de dinero y habría impuesto una condición: que su hija mayor, Alejandra Osborne, también fiche por el programa. Una información que ni Bertín ni TVE han confirmado ni desmentido por el momento, y sobre la que Fabiola Martínez prefiere mantenerse al margen. Separados desde hace 3 años, la modelo dejó claro hace algún tiempo que no tenía nada que opinar sobre la vida de su exmarido y lo ha dejado claro una vez más. Resignada con la presencia de cámaras a las puertas de su casa un día más por algo que no tiene nada que ver con ella -"todos los días me dáis los buenos días" ha afirmado- Fabiola se ha desmarcado del posible fichaje de Bertín por 'Masterchef' guardando un silencio absoluto bastante inusual en la venezolana.