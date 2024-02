EEUU condena los actos de violencia ocurridos antes y durante las elecciones generales en Pakistán

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha condenado este jueves los actos de violencia ocurridos tanto en las semanas previas como durante la celebración de las elecciones generales en Pakistán, jornada en la que han muerto al menos cinco policías y agentes de seguridad, y en la que se ha cortado el acceso a los servicios de Internet. "Condenamos enérgicamente todos los casos de violencia electoral, tanto los ocurridos en las semanas previas a las elecciones como los que tuvieron lugar el día de las elecciones. Creemos que este tipo de violencia electoral ha afectado a un amplio abanico de partidos políticos de todo Pakistán. Ha afectado a los colegios electorales, a los funcionarios electorales y a la comisión electoral", ha declarado Patel durante una rueda de prensa. Además, ha mostrado su preocupación por el corte de los servicios de Internet y de telefonía móvil durante la jornada electoral, que han llevado al partido opositor Pakistan-Tehrik-e Insaf (PTI), del ex primer ministro Imran Jan, actualmente encarcelado, a denunciar irregularidades. "Seguiremos insistiendo en la importancia de unas instituciones democráticas, de una prensa libre, de una sociedad civil dinámica y de mayores oportunidades de participación política para todos los ciudadanos de Pakistán. Pero no voy a adelantarme a los demás resultados electorales oficiales, así que no voy a hacer más comentarios al respecto", ha agregado el portavoz. Estos comicios han estado precedidos de una oleada de violencia que ha durado semanas y en la que murieron al menos 28 personas durante la jornada previa de la apertura de urnas en dos atentados perpetrados en la región de Baluchistán.