Díaz insiste en su rechazo a reducir plazos de instrucción en la LeCRIM: podría afectar a causas por corrupción

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reiterado que una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que reduzca plazos de instrucción "no va en la buena dirección", dado que puede afectar a causas sobre corrupción y narcotráfico. Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras acompañar a la candidata de Sumar a las elecciones gallegas, Marta Lois, durante una visita a Cangas, sobre sus cautelas sobre posibles cambios en esta normativa. "Las causas de corrupción o de narcotráfico son causas que se prolongan en su investigación y, por tanto, recortar plazos puede ser muy complicado. Siempre lo digo, los justiciables en nuestro país tienen que tener procesos con garantías. E insisto, hay causas complejas que precisan tiempo", ha apostillado. El pasado miércoles en el Congreso Díaz ya marcó distancias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntó a la posibilidad de reformar la LeCrim, para atraer a Junts para votar a favor de la Ley de Amnistía. Hoy ha vuelto a subrayar que, desde la "prudencia" dado que siguen sin conocer la propuesta concreta, alerta de que recortar los plazos de instrucción podría tener una repercusión general en investigaciones judiciales. Ayer, la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se mostró convencida de que Sumar terminará apoyando la solución que se alcance a pesar de las advertencias de Díaz a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. NO ENTRA EN LA CARTA DE PUIGDEMONT Por otro lado y cuestionada por la carta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a todos los eurodiputados vinculando su imputación por terrorismo al llamamiento que hizo el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) a actuar y movilizarse contra la investidura de Pedro Sánchez, Díaz ha dicho que no valora las posiciones de ningún dirigente político. Al hilo, ha enfatizado que la Ley de Amnistía debe salir y que nunca se debió llegar al conflicto que supuso el 'procés', criticando que entonces el PP hizo una "abdicación" de la política y enfrentó "a una parte de España con otra" por obtener réditos electorales. De esta forma, ha señalado que hay profesores y personas que abrieron colegios, ciudadanos corrientes, que nunca debieron ser procesados y que, por tanto, actualmente hay una oportunidad para que Cataluña y España "se entiendan y caminen juntas", desde la herramienta fundamental que supone el diálogo.