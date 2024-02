Christie's subastará una obra tributo a Marilyn Monroe de Pauline Boty el 20 de marzo

Londres, 9 feb (EFE).- Christie's subastará en Londres el próximo 20 de marzo la obra "Epitaph to Something's Gotta Give" (1962), de la artista inglesa Pauline Boty, concebida como tributo a la icónica actriz norteamericana Marilyn Monroe.

En un comunicado difundido este viernes, la prestigiosa casa de pujas señaló que se espera alcanzar por ese cuadro un precio estimado entre las 500.000 y las 800.000 libras (entre 585.275 euros y 936.000 euros).

La pintura, de los platos fuertes de la venta de Arte Moderno Británico e Irlandés, fue un regalo de Boty a un amigo cercano en 1964 y ha permanecido en la misma colección desde entonces.

Boty, una de las fundadoras del Arte Pop, falleció prematuramente a los 28 años en 1966.

La obra a subasta es una de las aproximadamente 25 pinturas que la artista creó antes de morir y fue incluida en una rara exposición celebrada en la Galería Arthur Jeffress en Londres en el año 1962.

La citada artista creó otras dos pinturas de Monroe como tributos a la estrella de Hollywood tras la muerte de la actriz, y ambas se exponen en colecciones de museos: 'Colour Her Gone' (1962), que se encuentra en la Galería de Arte de Wolverhampton Art Gallery, y 'The Only Blond in the World' (1963), que está en la Tate, de Londres.

'Epitaph to Something's Gotta Give' se exhibirá en Nueva York desde hoy hasta el próximo día 21, antes de exponerse también en Londres, desde el 13 al 20 de marzo.

El responsable de la subasta de Arte Moderno Británico e Irlandés, Angus Granlund, comentó de la obra que es "una celebración del empoderamiento femenino, y se cree que es la única pintura que Boty pintó de la actriz mientras ésta aún estaba viva. EFE

