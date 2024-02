Cayetano Martínez de Irujo, indignado, explota ante los rumores de reconciliación con Genoveva Casanova

Si hay alguien que ha apoyado, comprendido y protegido a Genoveva Casanova tras el tsunami mediático que se desató el pasado noviembre a raíz de la publicación de sus imágenes con Federico de Dinamarca en Madrid ese es sin duda Cayetano Martínez de Irujo. En este tiempo el jinete no ha dudado en ceder a su exmujer su residencia en San Sebastián -el palacio de Arbaizenea-, su finca de Sevilla -donde al parecer continuarían los perros de la mexicana-, e incluso la casa que posee en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid, donde se rumorea que podría encontrarse en estos momentos la socialité. Además, sus abogados están ya trabajando con Genoveva para demandar a todo aquel que haya dicho algo que vulnere su honor o su intimidad tras sus instantáneas con el ahora Rey danés -se dice que estarían preparando más de 20 querellas- y se ha especulado con que habrían pasado Nochevieja junto a sus hijos y Bárbara Mirjan en la propiedad que Cayetano tiene en Kenia, donde habrían hecho un exclusivo safari. Una maravillosa relación que ha provocado que diferentes medios de comunicación -como el programa 'Fiesta'- apunten a que la novia del jinete estaría "harta" de sentirse como una "cenicienta" al lado de la mexicana, que se seguiría comportando como "la señora de la casa" a pesar de los 7 años de relación que lleva Bárbara con el hijo de la inolvidable Cayetana, Duquesa de Alba. La tertuliana de 'TardeAr' Silvia Taulés iba un paso más allá y no dudaba en afirmar que no habría que descartar una posible reconciliación entre Genoveva y Cayetano a raíz de su acercamiento por las imágenes de la socialité con Federico de Dinamarca, que habría marcado un importante cambio en su relación. CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO ESTALLA Y TACHA LA SITUACIÓN DE "CAZA DE BRUJAS" Y han sido precisamente las especulaciones sobre su vuelta las que han hecho estallar al jinete, que indignado ha roto su silencio en 'Así es la vida' y ha denunciado la "caza de brujas" que está sufriendo su exmujer desde que salió a la luz su amistad con el hijo de la Reina Margarita. Muy enfadado ha asegurado que todo lo que se está diciendo sobre Genoveva y Bárbara es "mentira". "El tema de Genoveva ya no da de más de sí y ahora intentan meter mierda a Bárbara y entre nosotros. Porque nosotros estamos genial y no hay ningún tipo de problema" ha explotado, dejando claro que su noviazgo con la joven no se ha visto afectado por su buena relación con su exmujer que, ha insistido, es "puramente familiar" porque es la madre de sus hijos.