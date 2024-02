Bosco Martínez-Bordiu se pronuncia sobre la nueva relación de su ex, Adara Molinero

Cinco meses después de su ruptura con Bosco Martínez-Bordiu tras convertirse en la pareja sorpresa de la última edición de 'Supervivientes', Adara Molinero vuelve a estar enamorada. Tal y como la influencer confirmaba en redes sociales con un apasionado beso hace unos días, está feliz con su entrenador personal, Álex Ghita -preparador físico de otras famosas como Carla Barber o Makoke- con el que su amistad dio paso al amor hace varias semanas. Una relación sobre la que ahora se pronuncia por primera vez el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiu, feliz porque su exnovia haya rehecho su vida sentimental tras su discreta ruptura a finales de agosto: "Se ven súper felices, súper bien, encantados, y si ella tiene esa sonrisa yo estoy sonriente por ella". "Yo con Adara he compartido algo tan especial que es imposible... yo verla con una sonrisa es lo que a mí me hace sonreír" ha confesado, asegurando que la aventura de 'Supervivientes' fue tan especial que la influencer siempre formará parte de su vida. Sobre si mantienen algún tipo de relación en la actualidad, Bosco deja entrever que no, pero sí afirma que si alguno de los dos necesita algo en algún momento saben que pueden contar con el otro. "Ella sabe que yo tengo su número. Nuestra historia fue bonita, desde el principio dije que nunca podría explicarlo pero lo que mola son las historias con baches" confiesa nostálgico. ¿Y él? ¿Ha encontrado el amor tras su ruptura con Adara? Como desvela, "estoy soltero y feliz como una perdiz, abierto... Si veis a Cupido me decís, que tengo cuentas pendientes con él".