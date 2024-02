Borrell admite el problema de la injerencia extranjera en elecciones pero elude valorar los lazos de Puigdemont y Rusia

El Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha reconocido que la injerencia extranjera supone una amenaza en los procesos electorales en Europa, pero no ha querido entrar a valorar la petición de la Eurocámara de que se investiguen las supuestas injerencias rusas en el 'procés'. "La injerencia extranjera en las elecciones es uno de los graves problemas que tiene la democracia en Europa y en el mundo", ha destacado Borrell en declaraciones a la prensa en Madrid, tras participar en un desayuno informativo, de ahí el que el Servicio de Acción Exterior de la UE cuente precisamente con un programa para luchar contra la injerencia extranjera y la desinformación en procesos electorales. Según el alto representante, hay "algunos países que lo hacen a escala industrial" por eso de cara a las elecciones europeas del próximo mes de junio "habrá que estar muy vigilantes para que no se repita lo que ya pasó en las últimas elecciones". "La injerencia y la desinformación en el proceso democrático es algo que hemos de vigilar porque hay muchos agentes exteriores que interfieren en nuestros procesos, sembrando desinformación", ha insistido, recalcando que con ello no se esta refiriendo al caso concreto de los vínctulos entre el independentismo catalán y Rusia. Preguntado expresamente si comparte la decisión de la Eurocámara de ordenar que se investiguen los contactos entre el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y personas próximas al Kremlin, Borrell se ha limitado a señalar que si los eurodiputados así lo han votado "sus razones tendrán". "Yo no sé más de lo que el Parlamento sabe", ha puntualizado.