Biden "sospecha" que Hamás atacó Israel para impedir un acuerdo con Arabia Saudí

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado este miércoles sus sospechas de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) decidió atacar Israel para impedir el acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas con Arabia Saudí que se estaba negociando en aquel momento y que ahora Riad se niega a continuar hasta la retirada de las tropas israelíes de Gaza y hasta que se establezca un Estado palestino. "Recordarán que (...) antes de que Hamás atacara, estuve en contacto con los saudíes y con otros para llegar a un acuerdo por el que reconocerían el derecho de Israel a existir, les permitirían formar parte de Oriente Próximo y les reconocerían plenamente a cambio de ciertas cosas que Estados Unidos se comprometería a hacer. (...) Casualmente, ese es el momento cuando esto estalló. No tengo pruebas de lo que voy a decir, pero no es descabellado sospechar que Hamás comprendió lo que estaba a punto de ocurrir y quiso desbaratarlo antes de que ocurriera", ha declarado Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Tras ello, ha destacado la respuesta estadounidense al conflicto en la Franja de Gaza por su labor a la hora de negociar la entrada de ayuda humanitara a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, cuyo presidente, Abdelfatá al Sisi, ha confundido con el de México. "Soy de la opinión, como saben, de que la conducta de la respuesta en Gaza ha sido exagerada. (...) El presidente de México (refiriéndose al de Egipto), Al Sisi, no quería abrir el paso para permitir la entrada de material humanitario. Hablé con él. Le convencí para que abriera la frontera. Hablé con Al Sisi para que abriera el paso en el lado israelí. He estado presionando mucho, muchísimo, para que entre ayuda humanitaria en Gaza. Hay mucha gente inocente que pasa hambre, mucha gente inocente que tiene problemas y muere. Y esto tiene que parar, en primer lugar", ha agregado el mandatario. En ese sentido, ha asegurado que pretende aumentar "mucho más" la cantidad de ayuda que llega al enclave y que se encuentra en conversaciones con Egipto, Qatar y con Arabia Saudí para ello, además de estar "presionando" de forma "incansable" para lograr un alto el fuego a cambio de un intercambio de rehenes.