Ancelotti: "Pase lo que pase, LaLiga no se decide mañana"

Madrid, 9 feb (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que el duelo este sábado ante el Girona de los dos primeros clasificados de LaLiga EA Sports "no va a decidir nada", apenas dará "una pequeña ventaja" al que salga vencedor, y se mostró convencido de que "pase lo que pase" el título no decide en la cita del Santiago Bernabéu.

"Obviamente quien gana mañana toma ventaja pero LaLiga sigue siendo muy larga. Nosotros y el girona estamos muy bien posicionados pero creo que el partido de mañana no va a decidir nada de lo que será la competición los próximos meses. Pase lo que pase, LaLiga no se decide mañana, será mas adelante", opinó.

Para 'Carletto' entre Real Madrid y Girona, el equipo que antes se acerque a los 80 puntos estará "muy cerca de ganar" el título liguero. Dedicó elogios a la temporada del equipo dirigido por Míchel Sánchez y respondió con ironía a la pancarta gigante del club catalán en el centro de Madrid.

"La ilusión que el Girona tiene es grande. Tienen grandes motivaciones de volver aquí, están cerca de nosotros, pueden ganar el partido y liderar LaLiga. Es importante y lo tenemos en cuenta. Luego, tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no es barato", bromeó.

Se solidarizó Ancelotti con Míchel y la sanción de dos partidos que recibió tras ser expulsado en el último partido del Girona por sus gestos en la protesta en la zona técnica. El italiano reconoció que él realiza acciones similares sin castigo.

"No creo que sea justo porque la verdad es que todos los entrenadores exageran en la protesta, yo mismo a veces. El entrenador necesita más comprensión, considerando el contexto en el que está. Un poco demás de comprensión le podía haber permitido a Míchel estar en el Bernabéu mañana", opinó.

Aunque también piensa que la ausencia de Míchel no es un factor determinante en el partido para el Girona: "El fútbol es de los jugadores. Posiblemente el entrenador da confianza al equipo en algunos sentidos pero no es determinante. Yo he fallado dos partidos, en uno lo ganamos con ocho goles y otro ante el Celta cuando ganamos LaLiga en 2021. No es determinante, el fútbol es de los jugadores".

Espera el técnico madridista "un partido exigente" y resaltó que le tienen "mucho respeto" al Girona, aunque confía en que su equipo exprese "toda la confianza de volver a ganar después del empate" ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, cedido en los últimos compases del derbi.

Uno de los rivales que regresa al Santiago Bernabéu, Miguel Gutiérrez, tras formarse en la casa blanca, reconoció Ancelotti que está siendo seguido por su buen nivel este curso para decidir a final de temporada si el Real Madrid ejerce su opción con el jugador.

"Todos los jugadores que están en esa situación están siendo visionados y evaluados todas las semanas. Miguel está progresando mucho, le ha venido muy bien esta experiencia con el Girona y aporta mucho jugando muy bien. Es un jugador importante del equipo. En verano tomaremos la decisión junto al jugador", confesó.

Enfocándose en su equipo, tras confirmar el regreso de Vinícius, mostrar optimismo con la presencia de Antonio Rüdiger y anunciar la baja de Nacho Fernández, descartó que en el vestuario exista la sensación de gafe con las lesiones en un curso plagado de percances.

"No hay ese tipo de sensación de mala suerte porque si la tienes bajas los brazos y en ningún momento el equipo ha bajado los brazos. Los problemas que hemos tenido han sido una oportunidad para mostrar que la plantilla tiene una fuerte motivación y compromiso", resaltó.

Recordó el preparador italiano que ha logrado cambiar la mala dinámica de los últimos eneros y valoró el estado en el que su equipo llega a un momento importante de la temporada.

"A principio de enero se decía que era un mes muy complicado por la estadística y lo aguantamos bien. Febrero es un mes importante en el que vuelve la Champions. Llegamos bien. La emergencia de centrales en el equipo se ha acabado con la vuelta de Rüdiger y podemos pensar en un mes en positivo", dijo.

Por último, valoró la mala dinámica goleadora del brasileño Rodrygo, manteniendo toda su confianza en el delantero. "Me han enseñado que si a uno le dices que piense en todos los animales menos el gato, el único en el que piensa es en el gato. No le puedo decir a Rodrygo que no piense en el gol. Nunca hablaré con él de los goles que no marca. Lo importante es que aporte al equipo porque lo está haciendo muy bien", indicó. EFE

rmm/lm